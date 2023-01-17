新北市與廣達文教簽訂MOU　打造全國最大程式教育培訓基地

▲廣達文教基金會董事長林百里（左）與新北市長侯友宜（右）簽訂合作備忘錄。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市與廣達文教基金會今（17日）簽署合作備忘錄（MOU），新北市長侯友宜與廣達文教基金會董事長林百里共同宣布，攜手推動5年新北程式教育計畫，將培訓40間計畫學校、100名程式教育種子教師，參與學生逾1000名，計畫打造全國最大的程式教育師培基地。

新北市將以「程式教育體驗中心」、「自造及科技教育中心」及「盟主學校」，結合廣達《游於智》計畫，推動5年新北程式教育計畫，未來《游於智》計畫將納入新北市國小資訊教育課程，3-6年級搭配系統化程式語言課程，全面提升新北市學生程式語言能力。

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廣達文教基金將提供4000套迷你微型電腦Quno教具，學校可依自身課程安排，彈性化使用教具，除了除扎根型的計畫學校外，非計畫學校能藉由彈性化的微課程，進行教具漂移輪流體驗，為學生規劃課程。

侯友宜表示，未來5年將培訓40間計畫學校、100名程式教育種子教師，期待新北市做為程式教育的領頭羊，帶動數位學習風氣，培養孩子擁有程式語言能力。

廣達文教基金會董事長林百里指出，廣達《游於智》計畫以「運算思維」、「機電整合」與「問題解決」為本，期許引領孩子能利用科技來創造解決問題的正確思路，進而鼓勵孩子動手設計作品，藉實際體驗增強數位素養，進而累積未來面對科技挑戰的自信心。