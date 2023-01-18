螺螄粉是走私品被禁！他翻出百萬YTR「開箱試吃影片」　真實評價曝

▲螺螄粉包裝標語引發「統戰疑慮」。（圖／記者陳以昇攝）

記者施怡妏／綜合報導

知名大陸小吃螺螄粉引爆「統戰之亂」，經濟部長王美花17日表示，市面上的螺螄粉不是走私、就是虛報，將要求所有通路下架。就有網友好奇，上網找了網紅的開箱影片，發現早在2017年就已經有人在討論，而且已經紅一陣子了，不過不少網友在底下留言，「吃過一次，不會想吃第二遍」。

有網友在PTT發文，「到底什麼是螺螄粉？」看到王美花說，這是走私的商品，引起他的興趣，於是上網搜尋，發現很多YouTuber都曾經拍過開箱影片，分享螺螄粉的試吃心得，甚至還有綜合評比，而且早在5年前就已經受到許多人喜愛，有網紅在開箱影片底下寫道，「螺螄粉已經發揚光大好一陣子，是時候來吃它了」。

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原PO驚呼，「沒想到竟然是走私的違禁品，請問這些網紅會面臨被政府追究的刑責嗎？有點擔心YT網紅會不會受影響，雖然我從來不看就是了」，並透露麵類食物中，最喜歡的就是拉麵，從沒吃過螺螄粉。

▲有網友喜歡，但也有人認為味道太重。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友表示，螺螄粉真的不好吃，「去年倒掉一堆店」、「其實個人覺得不好吃，又辣又鹹又不香，吃了好幾包不同牌子的」、「不過就是辣鹹酸的東西，不愛的也很正常」、「後悔這輩子因為好奇吃過一碗」、「又酸又辣的臭豆腐鍋，而且那個酸味是會黏在衣服上」、「我是知道這玩意的氣味臭，從沒主動去買來吃過」。

不過，也有網友認為，喜歡的人就會喜歡，「如果你喜歡臭臭鍋或麻辣鴨血應該會覺得不錯」、「還不錯喝，高湯加多一些就不會太鹹」、「不錯吃啊，要自己加料味道才會比較平衡」、「我第一次吃是在屏東潮州吃的，其實還不差啦」。

王美花日前指出，中國的粉條本來就沒有准許進出口，現在進來的不是走私就是虛報，經濟部貿易局已經跨部會討論，會做相關稽查。不管是在實體通路或是電商平台都會要求下架。