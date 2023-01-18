徐耀昌首次逛大賣場　回家驚見挑的零食全消失：退休生活水深火熱

▲徐耀昌人生首次逛大賣場，夫妻逛一圈結局笑了「整車商品沒我挑的」。（圖／翻攝自徐耀昌加油讚）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣前縣長徐耀昌在臉書分享，他17日在妻子的邀約之下，展開了人生首次的大型量販店之旅，過程中遇上許多「奇幻的事件」，像是他一個不留神，就發現購物車滿了，神奇的是他挑選放在購物車的生活用品與零食，竟然通通消失不見，讓他忍不住笑說「這就是台灣男性逛超市的常態嗎！」

徐耀昌17日在臉書分享，卸任縣長職務後的生活，表示17日在妻子的邀約下，進行了人生第一次的大型量販店之旅，過程中他都會仔細檢查貨品標示是否清楚、保存期限是否正常、逃生路線是否明確，「在我一個沒注意的時候，回頭看到購物車竟然就滿了，我感到非常困惑，我什麼都還沒有挑啊，怎了就滿了？」

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他後來看見妻子選商品的手速後，心中瞬間明白了些什麼，也就不再多問，接著也開始挑一些他喜歡的商品，不料他一邊挑選，妻子在後面一邊偷偷放回貨架上，「我不斷挑，她不斷放，回家後看到整堆的生活用品與零食，竟沒一樣是我挑的，我頓時感到退休生活逐漸走入一個水深火熱的狀態，人權在哪裡？自由在哪裡？我喜歡吃的零食在哪裡？這就是台灣男性逛超市的常態嗎？」

其他網友看了文章後紛紛笑說，「此現象為正常現象，如果要求生，必須裝傻，哈哈」、「沒有自主權其實也是一種幸褔，就都聽太座就好啦」、「縣長辛苦了，男人真命苦」、「縣長你太遜啦，這個就是女人厲害的地方」。