鍾東錦批檢調無證據　苗檢提當選無效之訴...兩大理由曝光

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣長當選人鍾東錦被苗栗地檢署提出選舉無效之訴，他今(21日)批苗檢成為特定人士或政黨服務的工具，喪失司法單位應該有的獨立性。對此，苗檢回應直出，是依民事訴訟之當選無效之訴部分，在充分證據下提起，並無任何違法濫權情事，也絕無濫權起訴或為特定政黨服務。

▲鍾東錦批檢調單位成為特定人士或政黨服務的工具，苗栗地檢署回應了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗地檢署指出，對於鍾東錦辦公室聲明中提到「陳姓男子已在偵查中明確表示，沒有幫鍾東錦買票，並強調縣長選舉不可能買票」部分，是刻意忽略陳男有同時陳述，自己有向丘姓被告拜託可以投票給鍾東錦。

苗栗地檢署表示，「無罪推定」是刑事訴訟法的概念，但民事訴訟之當選無效之訴部分，「當選人當選前，因享有其競選團隊工作人員為其服勞務，而受有利益，自應對該競選團隊工作人員負有選任、監督之責，並對該工作人員之行為負責，而不論該競選工作人員為當選人服勞務，係屬有償、無償或是否受領任何形式之薪資或報酬，……只要當選人於為候選人時，其本人或其直接、間接認可為其從事競選工作之人，有該法第99條第1項所規定之行為，即應視為當選人本人所為，而得由法院依該法第120條第1項第3款規定，宣告當選人當選無效」、「當選人如主張輔選幹部或助選員或親友是自行決意賄選，應由當選人負舉證責任。」

苗栗地檢署強調，依據選罷法以及相關法院的判決意旨，在充分證據下提起當選無效之訴，並無任何違法濫權情事，也絕無濫權起訴或為特定政黨服務。