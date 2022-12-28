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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐耀昌、曾俊傑難逃黨紀！　國民黨1月初召開中央考紀會首波開鍘

▲▼國民黨中央 朱立倫 選後發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉期間，時任苗栗縣長徐耀昌涉及違紀輔選脫黨參選的鍾東錦；選後，則有高雄市議員曾俊傑等人於正副議長選舉跑票，引發國民黨基層對「黨紀不彰」的怒吼。對此，國民黨文傳會副主委林家興今（28）日表示，考紀會將在1月初召集開會，擬一次性處理完所有違紀案件。而黨務人士則透露，具體時間定在1月9日、10日，且就是針對徐耀昌、曾俊傑進行第一波開鍘。

林家興指出，考紀會在10月中曾因出席委員人數不足而流會，使得九合一大選期間至今，積壓了許多案件，包括近期各界關注之正副議長選舉違紀案件，考紀會將在1月初召集開會，擬一次性處理完所有違紀案件。

林家興也說，關於近期正副議長選舉違紀案件，包括花蓮、高雄、基隆、台南等地方黨部，都已經在最快時間召開地方考紀會，做出開除等決議並提報黨中央，因此中央考紀會將在最快時間進行處理。

有媒體問及，會否擔心考紀開鍘會挫傷國民黨的勝選氣勢？林家興回，國民黨在九合一勝選後，沒有一絲一毫的自滿與高興，國民黨始終謙卑，持續為人民拼好日子，接下來也專注在2場立委補選，一步一步贏取人民的信任。

黨務人士則透露，今天中常委有關心各地黨紀情況，黨主席朱立倫與秘書長黃健庭也都表示知悉及檢討之意，黃健庭會負責處理，但也強調考紀會是一個獨立單位，黨務系統不便干涉。該人士進一步透露，考紀會在明年1月9日、10日會進行第一波開鍘，「至少過年前就會有第一波結果」。

黨務人士也透露，第一波開鍘主要針對近期各界關心比較緊急的考紀案，「包括前苗栗縣長徐耀昌、高雄議員曾俊傑，都會比較快處理。」他並強調，哪怕是已經退黨的人，還是會進行考紀處分，這會決定他們未來重返國民黨的年限，因為自行退黨是要3年後就能回黨，但遭開除黨籍則是要6年。

▲▼鍾東錦昨(2)日在頭份辦造勢晚會，苗栗縣長徐耀昌現身力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲九合一期間，苗栗縣長徐耀昌公開力挺鍾東錦接棒。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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