上任前5天被提「當選無效」　鍾東錦再批：檢調已成政黨服務工具

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

即將上任的苗栗縣準縣長鍾東錦，突被苗栗地檢署提出選舉無效之訴，他今(21日)緊急召開拒絕司法迫害記者會，表示苗檢在沒有任何證據的情況下，提起當選無效之訴，再次印證檢調單位成為特定人士或政黨服務的工具，完全喪失司法單位應該有的獨立性。

▲鍾東錦批檢調單位成為特定人士或政黨服務的工具 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

鍾東錦指出，大湖鄉聯合競選總部主任委員是由大湖鄉長候選人傅松琳全權負責成立，並委任陳姓男子擔任主委，事實上自己與陳男在選舉期間並無實際往來，陳男也沒有參與鍾東錦本身競選總部的相關會議，更不可能有所謂共同賄選之犯意聯絡。

傅松琳在記者會指出，陳男是他委任，在選舉期間或是面對檢察官偵訊，都明確表示沒有幫鍾東錦買票「選縣長不可能買票」，但檢察官刻意忽視證詞，就貿然對鍾東錦提出當選無效告訴，明顯是要入人於罪。

鍾東錦辦公室認為，這個當選無效目的很簡單，就是企圖影響選舉結果，因為刑事案件鍾東錦連證人都不是，卻硬要提起民事訴訟，這不但是污辱苗栗鄉親的智慧、更是嚴重侵害中華民國引以為傲的民主法治精神和人權立國的根本。

鍾東錦委任律師饒斯棋表示，在鍾東錦宣布參選時，就遭爆料所謂「白手套案」，但經過三審定讞鍾東錦獲得勝訴，證明他從來都不是甚麼白手套，但苗栗地檢署卻以剪報分案為由進行调查，律師團也於7月份主動向苗栗地檢署遞狀陳報相關事實與法官宣判勝訴結果，但苗檢至今都沒有簽結或做出不起訴處分，可見苗檢根本就是配合演出，未來除了依法提出答辯維護權益外，也將蒐集相關證據追究檢察官是否濫權，並向監察院提出檢舉。

鍾東錦強調，在競選期間就已簽署清廉參政聯署書，這更是對全體縣民的承諾，再過幾天就要就職，將同樣秉持清廉執政的信念，不受司法迫害所影響，全力為苗栗縣政打拼、為苗栗鄉親開創幸福的生活。