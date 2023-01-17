每天接送8旬醫生公公上下班…兒媳驕傲曝「暖心原因」

▲媳婦天天送公公上班。（圖／翻攝微博）



圖文／CTWANT

大陸安徽一名女子每天接送自己80歲的公公上下班，並PO出影片引發熱議，女子表示公公是名醫生，覺得自己依舊能幫助患者、發揮餘熱，因此堅持繼續工作，而她也為此感到驕傲和敬佩。

根據《潁州晚報》報導，安徽阜陽一名辛女士在個人社群平台PO出自己送公公上班的視頻，並吐槽公公「我每天都接送這個80歲的老頭上下班，不上班他沒精神，一上班就來勁」，雖然語氣聽起來帶著點抱怨，但其實她內心是滿滿的驕傲和敬佩。

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從影片可以看到，老翁身穿藍色羽絨服，戴著口罩拄著拐杖，頭髮已經花白，但非常有精氣神，辛女士受訪時也表示「父親說一見到病人就有精神，今天早上下著雨加雪，他也去上班，我也去接他送他。」

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「生命的意義在於奉獻」、「我覺得很好，本來就是個越老越吃香的職業，能幹自己喜歡的事情是多麼美好的事情。我在想未來退休會幹什麼能幹什麼，可能還是工作充實吧」、「父慈媳孝，家風優秀」、「好醫生，好兒媳」。

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