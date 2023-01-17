花蓮悅來飯店水療池破洞　90kg爸遭吸入「人體呈V字型」恐怖溺水

▲花蓮悅來飯店水療池排水孔破洞，一位90kg爸爸遭吸入，身體呈V字型溺水。（圖／翻攝自臉書社團／全球飯店住起來）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮遠雄悅來大飯店傳出恐怖意外！一位爸爸指控，他14日帶妻小使用飯店的公共水療池，怎料排水孔破裂，險些害孩子溺水，連他整個人也被吸附在水池底，險些溺斃。當下他奮力自救，半邊屁股留下深紫色瘀青，但飯店得知後仍持續放其他房客進入泳池，讓他心寒公布照片，希望不要再有人受害。對此，飯店回應還在了解中，晚些將對外說明。

這位爸爸在臉書社團「全球飯店住起來」發文表示，這次是他在飯店內「離瞬間死亡最近的距離」，情節猶如恐怖電影《絕命終結站》，但好在是發生在他身上，而非其他孩子，因為連他一個176公分、90公斤的成年男性都差點溺斃，若換作其他孩子恐不堪設想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲事發水療池在角落，又被2個扶牆擋住，成為救生員視線死角。（圖／翻攝自臉書社團／全球飯店住起來）

文中指出，他14日帶一家人入住花蓮遠雄悅來大飯店，下午4點多進入室內游泳池。由於傍晚鋒面來襲，天氣漸涼，他便帶著5歲孩子轉往一旁的溫水水療池休息。期間，孩子試圖靠近他，卻突然頭部下沉吃到水，難以掙脫，哭著上岸找媽媽。當下他以為孩子不諳水性，還勸說要試著學游泳，否則不知道怎麼閉氣。

語畢，原PO因為身材關係，必須往下坐才能泡到整身，不料下秒突然一股拉力拽住他的臀部，強行往排水孔扯過去，導致他手腳在上、屁股在下，整個身體呈現V字型，嚇得他趕緊將脖子往上伸，試圖露出水面呼救，但每次才講一個「救」字，就馬上被拉下去，幾乎每次都只有不到1秒的時間可以呼喊。

▲排水孔疑似破損，竟變成25cm*25cm的致命破洞。（圖／翻攝自臉書社團／全球飯店住起來）

他回憶，當時他只能靠聲音求救，不停探頭試圖呼出「救命」2字，並大力拍水，但卻一再被無情地拉往水底，「那個水的拉力就如同有三個壯漢在後面拉著你一樣」。歷經2、3次呼救無果後，他用盡最後一口氣的力量，再次拽動身體，才總算擺脫這個恐怖的排水孔。

原PO指出，由於水療池位置靠窗邊，又被2個檯面擋住，產生視線死角，所以他只能靠聲音搏取生機，「40秒，是一條命的機會」。事後，救生員姍姍來遲，一行人發現釀禍的是池底一個邊長25公分的正方形排水孔，「我估計2年級以下的孩子有可能直接吸進去成為失蹤人口。」

▲原PO屁股留下一大塊深紫色瘀青，不難想見當時吸力有多大。（圖／翻攝自臉書社團／全球飯店住起來）

他在文中質疑，如果今天是孩子在那邊玩潛水，「頭往下時被吸入該怎麼辦？是要拉他出來？但又怕他脖子斷掉？可怕的是，這個洞就在正中間，如同日本整人節目般，不管你橫豎怎麼走都會經過...今天好險是我，如果是其他孩子，後果不堪設想。」

原PO表示，這邊差點鬧出人命，但飯店經理過了30分鐘以上才出現，期間陸續還有很多家長帶小孩進場，但飯店都沒有禁止，「我知道飯店如果封閉游泳池，會有很多房客抱怨，甚至為了不能游泳而退房？但泳池出現極度危險情況，飯店竟還若無其事放人進游泳池？」

▼原PO指出，他17:12脫險上岸，但飯店仍持續放房客進入游泳池。（圖／翻攝自臉書社團／全球飯店住起來，下同）

「讓我感到恐怖的是，整個飯店的危機處理意識與態度」他指出，目測另外一個較深的大型泳池，底部似乎還有2個一樣大的排水孔，潛藏危機，「這次我能活著已經謝天謝地了...希望我這個碩大的臀部瘀青，可以換來更多孩子生命的安全...我相信這是一個公共安全議題，真的太恐怖了！」

原PO說，他整趟三天兩夜的旅程都在驚恐中度過，只能強顏歡笑，希望不讓年幼孩子留下陰影，但未來就算一輩子免費入住，他也絕不敢再踏入花蓮遠雄悅來大飯店一步，「我5歲的孩子聽到爸爸差點就這樣走掉，嚇得一直嚎啕大哭...好心疼」。