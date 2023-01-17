租車三寶違規左轉！害17萬檔車弟撞飛　辯「對方闖紅燈」遭打臉

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區13日發生一起驚悚車禍，一名28歲白男駕駛租賃車在台灣大道快車道左轉國際街，卻未待左轉燈亮起，導致騎乘要價17萬YZF-R15M的20歲鄭男高速撞上，整個人噴飛至少5公尺遠，至今仍在住院。白男向警方供稱，是對方闖紅燈，不過經警方檢視監視器未有此事，為白男違反號誌管制肇事，詳細待釐清。

▲台中市台灣大道四段與國際街13日發生一起車禍，肇事雙方分別駕駛租賃車、騎乘輕檔車。（圖／記者許權毅翻攝）

事發在13日13時24分，白男獨自租了一台亮藍色的租賃車，行駛在台灣大道四段快車道時左轉往國際街方向前進，白男疑似誤以為號誌已與對向相同可左轉，沒發現號誌與對向不同步，先在路口禮讓直行車，下秒直接違規左轉，害在慢車道的鄭男高速撞上，租賃車右側車身留下大面積凹陷，鄭男整個人飛起再重摔，手腳皆有受傷，被送往澄清醫院治療，至今尚未出院製作筆錄。

▲鄭男撞上白男的租賃車後整個人飛起重摔，手腳受傷。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）



▲鄭男騎乘的應為Yamaha YZF-R15輕檔車，官方售價16.9萬起。（圖／記者許權毅翻攝）



第六分局初步調查，白男與鄭男均未酒駕，白男在製作筆錄時稱「對方違規闖紅燈」，但經警方調閱監視器，發現鄭男並未闖紅燈，初判肇因為白男違反號誌管制或指揮，鄭男則是未注意車前狀況，詳細肇責待交大釐清中。

據了解，鄭男所騎乘的應為155cc的Yamaha YZF-R15輕檔車，官方售價16.9萬起，外型相當受車迷所喜愛，吸引不少年輕族群入手。

▲白男所租的轎車右後車身被撞出一個大面積凹陷。（圖／記者許權毅翻攝）

▲鄭男被送往澄清醫院治療，至今尚未出院製作筆錄。（圖／記者許權毅攝）