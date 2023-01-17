2024總統大選民調輸賴清德！　侯友宜：我還有2030年願景工程

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

2024總統大選引起各方關注，台灣民意基金會今（17）日最新民調顯示，若藍綠白三方分別推出新北市長侯友宜、副總統賴清德及前台北市長柯文哲，賴能獲得34%支持、侯31.4%、柯則獲22.3%支持。對此，侯受訪指出，現在是新北市市長，最主要他還有2030年的願景工程，要不斷努力實踐。

台灣民意基金會民調中問到，「明年就是總統大選年，如果未來是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨 柯文哲三人競爭，您會支持誰?」結果發現，34%賴清德，31.4%侯友宜，22.3%柯文哲，5%尚未能決定，7.2%沒意見、不知道、拒答。

基金會認為，如果未來由賴清德、侯友宜、柯文哲三人競逐2024總統大位，民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成四支持賴清德，三成一支持侯友宜，二成二支持柯文哲。賴清德領先侯友宜2.6個百分點。這項發現透露了一個重要的訊息，那就是2024很可能一開始就進入割喉戰，兩大黨候選人差距將非常有限，柯文哲似乎也有一拼的本錢。

對此，侯友宜受訪時指出，他現在是新北市的市長，最主要他有2030的願景工程要不斷的努力把它實現當中，像今天的中央跟地方一起合作的新北氣象局的園區能夠正式開幕，而且能夠做好事先的預防的觀測氣候的準備，讓民眾能夠減少災害所帶來的損失，這才是該做的事，非常謝謝氣象局、營建署跟新北市並肩作戰，能夠守護國人的安全。