潘孟安否認入閣傳言　「我現在都準備種田了」

▲潘孟安今天上午北上參加台灣基進黨主席交接典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德將在18日正式接任民進黨主席，政壇高度關注同屬新系、甫卸任屏東縣長的潘孟安未來角色。潘17日受訪說，目前沒有任何規劃，對於內閣改組也沒有想法，肯定行政院長蘇貞昌表現不俗，也尊重總統蔡英文的決定；另對有媒體關注是否滿意民進黨的檢討？潘說，「我不知道欸！我現在都準備種田了！」

潘孟安今天上午北上參加台灣基進黨主席交接典禮，會前接受媒體訪問時，被問及未來會扮演什麼樣的角色？是否規劃進入信賴台灣願景協會幫忙？潘直言，「我目前沒有任何的規劃餒，目前還是在屏東」，希望陪伴家人們。

至於近日有媒體報導，潘孟安將出任內政部長一事，潘說，應該都是報派吧，「我不知道，也沒有這個打算，沒有這個想法，目前我都還是在屏東，難得上來台北一趟，看到（媒體）這麼大陣仗還讓我嚇一跳！」

媒體追問，潘孟安對於內閣改組是否有想法？潘說，沒有想法，蘇貞昌在執政期間的確表現不俗，尤其在整個國政處理上，有相當亮麗的成績，至於改組與否取決於蔡英文，內閣要大幅度亦或局部改組，這尊重總統的決定，他個人作為從政黨員的一份子，將給予祝福，改組過程不便置喙，會盡心盡力為民進黨下一個挑戰努力，「這是我的責任，也是我責無旁貸的義務」。

此外，有媒體關注，英國《金融時報》報導指賴清德主張務實台獨，要開始讓美國相信他是個可以信任的人，對此，潘孟安說，「應該不至於吧？」賴清德講得很清楚，包括在蔡英文領導的4個堅持之下，整個台灣的方向及定位清楚，相信賴清德主席在18日發表就職相關說法，應該會提出讓美國、日本兩國放心，兩岸放心，台灣人民方向的具體未來方向，這點無庸置疑。