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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德將掌黨機器　人事佈局跨派系幕僚入列

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德明天將正式接任黨主席。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨本周三中執會後將舉行黨主席就職交接典禮，副總統賴清德正式接掌黨政系統，據悉，新領導團隊將兼顧派系平衡、展現年輕世代活力，黨秘書長拍板由新境界文教基金會執行長許立明（菊系）接任，副秘書長鎖定曾任副總統辦公室副主任的黃建嘉（新系）、前新聞部主任楊懿珊（正國會），主席辦公室主任為台北市前議員周威佑（新系），另外也延攬蘇系、湧言會要角擔任黨務主管。

實際上，賴清德參選黨主席所提4大政見之一，就是「廣納人才、引領創新進步」，盼促進黨內跨世代交流合作，投入黨務革新，因此，在黨中央新領導團隊人事方面，以兼顧派系平衡、世代交流為標準覓才，除了將由民進黨大老、監察院長陳菊的核心幕僚許立明接任黨秘書長，副秘書長方面則由目前負責信賴台灣願景協會運作、屏東縣前縣長潘孟安的愛將黃建嘉，以及去年襄助林佳龍打選戰的楊懿珊擔當。

▲高雄市代理市長許立明。（圖／記者宋德威攝）

▲許立明將擔任黨秘書長。（資料照／記者宋德威攝）

此外，在文宣相關部門方面，擬延攬桃園市前市長鄭文燦心腹、桃園市新聞處前處長詹賀舜擔任網路社群中心主任，新北市前議員張志豪（湧言會）出任新聞部主任，至於媒體創意中心主任則是由蘇系文宣幕僚翁世豪續任。

至於其他部門方面，傳出目前擔任國際部主任的民進黨立委羅致政（英系）、台灣民主學院主任林秉忠（英系）可望留任，可說是不讓特定派系獨大，兼顧派系平衡的人事佈局。

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