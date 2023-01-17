嘉義市警察局長交接　陳炯旭接任新局長...黃敏惠盼全力投入治安

▲▼ 嘉義市政府警察局卸、新任局長交接，市長黃敏惠期許「強棒接棒 攜手打造幸福嘉義市」 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局新卸任局長佈達暨交接典禮，由黃敏惠市長親自主持典禮，內政部警政署警政委員方仰寧監交。黃市長讚許卸任王文澤局長任內用心領導，持續推動智慧警政並堅實數位基礎建設，帶領市警局獲獎不斷，也歡迎新任陳炯旭局長加入嘉義市這個有溫度的戰鬥團隊，期勉陳局長領導全體警察同仁全力投身嘉義市治安維護工作，確保民眾生命財產安全。

市長黃敏惠表示，警政工作是安定社會最重要的力量，今日警政首長交接典禮，象徵著治安穩定、交通平安工作的承先啟後，意義重大。黃市長肯定卸任局長王文澤任內使警政深入基層、暢通民眾與治安團位溝通管道的建樹，並導入數位治理概念，並應用於打詐、道安層面，以智慧警政營造市民安居樂業的生活環境的努力，而獲得「第10屆智慧城市創新應用獎」、交通部第14屆道安創新貢獻獎項鼓勵。黃市長強調，「民眾治安有感，民調就看得出來」，2022全國縣市施政滿意度調查，嘉義市榮獲7金5銀，全國唯一大滿貫，治安面向更獲得「金質獎」就是最好的肯定。

黃市長也期勉資歷豐富，曾任本市刑警大隊大隊長、保安警察第六總隊副總隊長等要職的新任局長陳炯旭在既有堅實的基礎上，發揮穩定治安長才，前後任局長的強棒能一棒接一棒，實現「世世代代好徛起，大大細細攏佮意」的幸福嘉義市。

擔任監交人的內政部警政署警政委員方仰寧表示，新任局長陳炯旭歷練豐富、具刑事專才，在推動重大的清源專案期間，在掃黑、肅槍、緝毒、打詐層面都有豐碩成果，未來一定能配合市政，穩定治安、交通，建立良好的治安環境。方委員也轉達警政署長黃明昭對警政工作期許，向黃市長承諾新任局長必將履行肅槍、掃黑任務，加強科技偵察部署，以民為本、關注民眾需求，執行嚴明警紀並保衛第一線基層同仁生命安全。

方委員也感謝黃敏惠市長對於過去一年嘉義市警察局獲獎紀錄如數家珍的肯定，以及對新任警察局長的期勉，對警察同仁而言就是最大的鼓勵與支持。

卸任局長王文澤是中央警察大學53期行政警察學系畢業、淡江大學中國大陸問題研究所碩士，服務期間工作表現優異，績效卓著，調陞新北市政府警察局督察長職務。

新任局長陳炯旭是中央警察大學50期交通學系畢業、國立彰化師範大學管理與資訊研究所碩士，歷任本市、宜蘭縣、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局副大隊長、督察、主任、大隊長、臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長、航空警察局主任秘書、保安警察第六總隊副總隊長等重要職務。



典禮最後，黃敏惠市長向榮膺新職、調陞新北市政府警察局督察長職務的卸任局長王文澤送上祝福，並期待未來借重新任局長陳炯旭豐富閱歷及長才，維護城市治安。本日典禮隆重，嘉義市議會議長陳姿妏及多位市議員及各界賢達均出席與會，獻上祝福。