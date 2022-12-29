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嘉市警春節提供寒假少年活動　外出住居安全維護服務

▲▼嘉義市警局春節活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市警局春節活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為了預防少年於寒假期間涉足不當場所或流連網咖衍生偏差行為，及加強輔導中輟生、行為偏差少年導入正軌，避免誤入歧途，規劃多項有益少年身心健康之技藝、體能課程，另警察局為更貼近民意，採用網路報名，歡迎民眾於112年1月3日8時起至1月10日24時止，至嘉義市政府警察局網站https://www.ccpb.gov.tw/點選「服務專區」項下「112年寒假期間保護少年活動報名」，均免費參加。每位學員參加課程以2項為原則，歡迎所有國小至高中學生踴躍報名參加。

有關寒假保護少年系列活動內容包括：「桌球研習營」（2梯次）、「捏塑手作營」、「跆拳研習營」、「美勞DIY」（2梯次）、「益智桌遊研習營」等活動，上課期間自112年1月30日起至2月10日止，各項活動名額有限。另為加強照顧脆弱家庭及族群，每項課程之招收人數另增額十分之一名額保留予脆弱家庭及族群，由社福機構加強宣導鼓勵服務個案或其子女踴躍報名參加。

▲▼嘉義市警局春節活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

局長王文澤表示，兒童或少年常因放長假，在心情放鬆下，容易有誤入不正當場所或被害情況發生，籲請家長儘早為子女規劃參與休閒性、體能性學習課程與活動，讓子女於假期中平安、健康、快樂成長。

▲▼嘉義市警局春節活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外112年加強重要節日安全維護工作自1月1日22時起至1月30日24時止實施，共為期30天，為讓「嘉」人外出拜年、返鄉團圓不再擔憂住家安全，市警局貼心推出「舉家外出住居安全維護服務」，服務對象包括在臺外僑，民眾可撥打110電話或親自至轄區派出所申請，亦可透過警察局全球資訊網ww.ccpb.gov.tw)/線上服務專區申辦此項服務，將加強住宅巡邏勤務，守護市民朋友居家安全。

▲▼嘉義市警局春節活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

同時針對治安、交通需求及為民服務等項目，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，由各分局依轄區特性及地方需求，因地制宜規劃機動派出所，提供民眾即時服務，適時淨化轄區治安及交通維護，讓民眾「安全」、「平順」、「安心」過好年。

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