嘉義市警推動資訊安全管理制度　取得ISO 27001國際資安認證

▲嘉市警通過ISO 27001資安國際認證，打造智慧警政安全基石。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為提供安全可靠的警政資訊服務，確保機關資通訊安全，積極推動資訊安全管理制度(ISMS)導入，並取得ISO 27001國際資安認證，12月8日由台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司(TUV NORD)總經理特助鍾睿珍女士蒞臨市警局頒發ISO 27001國際認證證書，由局長王文澤代表受證。

「資安即國安」是重要的國家政策，面對駭客攻擊、網路勒索及詐騙等層出不窮的資安威脅，不僅影響政府、企業和國人，甚至嚴重影響國家安全，為提供民眾安全可靠的警政資訊服務與確保資訊安全，嘉市警積極推動資訊安全管理制度(ISMS)導入，建立資安管控標準作業程序，以有效管理資通安全風險，建構安全完善的數位環境。日前由台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司(TUV NORD)針對資訊安全管理制度進行嚴格審查，市警局順利通過評鑑取得ISO 27001國際資安認證。

王文澤表示，從警30餘年見證科技對警察打擊犯罪的莫大助力，從數位鑑識、監錄系統車辨功能到犯罪大數據分析，在數位轉型的過程中，科技偵防能量早已是偵辦重大刑案時不可或缺的破案關鍵，但有攻也得有守，此次取得國際認證代表市警局擁有更安全與堅實的數位基礎建設，未來將在安全的基礎上持續推動智慧警政，為市民打造一個更智慧、更安全的幸福宜居城市。