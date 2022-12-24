黑白2車停暗巷狂飄異味　巡邏警盤查他狂跑...車上全是咖啡毒包

▲▼ 嘉警維護跨年前治安威力掃蕩毒品。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局刑事警察大隊偵一隊日前執行轄區巡查勤務，行經嘉義市西區民生南路一帶，發現1輛黑色自小客車形跡可疑，即跟監該車至附近巷內停車場，員警在旁埋伏守候時，聞到車內飄出濃濃的愷他命味道，便下車趨前盤查，車內2名男子見警心虛，遂下車拔腿逃逸，執勤員警隨即撲上前壓制，並在車內查獲張姓駕駛(27歲)所持有第三級毒品愷他命1.05公克及疑似販毒現金新臺幣1萬5,000元。

經查現場另名翁姓男子(22歲)之白色自小客車停放於旁，員警在其車內查扣毒品咖啡包56包重約242.07公克、第三級毒品愷他命14包重約33.79公克、疑似販毒用之手機6支及現金新臺幣2萬5,300元，偵訊後張、翁2嫌依違反毒品危害防制條例解送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義市政府警察局表示年關將屆，特別將緝毒、掃黑、打詐及肅槍列為重點工作，加強威力掃蕩，防止犯罪情形發生，尤其毒品犯罪經常衍生其他治安事件，且毒品交易是許多黑幫分子的經濟來源之一，為阻斷其賴以維生之不法利益，本局將持續向上溯源，防堵毒品戕害國人健康，並針對各項非法活動持續打擊，在此呼籲民眾發現可疑人事物，請立即撥打110檢舉，以共同維護社會治安。