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數位化預防犯罪宣導　嘉市警「新世代全媒體影棚」揭牌啟用

▲▼ 嘉市警「新世代全媒體影棚」揭牌啟用 數位化犯罪預防宣導 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉市警「新世代全媒體影棚」揭牌啟用 數位化犯罪預防宣導 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為永續推廣數位化預防犯罪宣導，嘉義市優質企業「錦田雲端科技股份有限公司」董事長王崇旭協助警察局擴充綠幕虛擬攝影棚設備，警民合作成立數位化預防犯罪宣導中心「新世代全媒體影棚」，於今(12)日舉行揭牌啟用儀式，由市長黃敏惠親自揭牌啟用並頒發感謝狀，同時也親自體驗新設備，錄製年節前預防民眾受詐短片，期許數位化預防犯罪宣導永續推動，給市民富知識性的安全宣導。

▲▼ 嘉市警「新世代全媒體影棚」揭牌啟用 數位化犯罪預防宣導 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長表示，警察打擊犯罪，更要除暴安良，做市民的好朋友，透過豐富多元的預防犯罪宣導，教育民眾認識犯罪、遠離風險，非常感謝錦田雲端科技股份有限公司與市府團隊資源共享、跨域合作，期待未來警察局運用數位科技發揮創意，分齡分眾優化預防犯罪宣導品質，教育各年齡層民眾自我保護觀念，創造城市幸福與永續安全。

▲▼ 嘉市警「新世代全媒體影棚」揭牌啟用 數位化犯罪預防宣導 。（圖／記者翁伊森攝）

錦田雲端科技股份有限公司董事長王崇旭表示，從事教職、奉獻於教育多年，2021年因疫情導致遠距教學需求大增，因此開始思考如何精進網路教學品質、提高學生學習興趣，看到警察局常有拍攝影片宣導防治犯罪的需求，因此協助建置、優化虛擬攝影棚，希望未來能夠發揮用途，用各式活潑、親民的方式拉近與民眾的距離，提升宣導品質與效能。

▲▼ 嘉市警「新世代全媒體影棚」揭牌啟用 數位化犯罪預防宣導 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府警察局表示，不畏疫情影響，警察局致力於數位化預防犯罪宣導，自110年起自建綠幕虛擬攝影棚，於YouTube影音頻道啟動網路直播遠距宣導，111年再擴及Facebook粉絲專頁及Podcast播客頻道，並以「安全齡時差－分齡分眾數位化的預防犯罪宣導」為題，參加111年臺灣健康城市暨高齡友善城市海報獎評選，自136個投稿單位脫穎而出，獲得銅獎肯定，宣導數位化成效顯著；另與花蓮「有熊的森林」合作「熊佮意」打詐宣導大使，製作「熊佮意的一句話」系列防詐宣導影片(計6集)，推廣識詐教育有成，獲「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』（宣導教育）」內政部警政署111年第1期評核為特優單位。

▲▼ 嘉市警「新世代全媒體影棚」揭牌啟用 數位化犯罪預防宣導 。（圖／記者翁伊森攝）

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