台中三井LaLaport人潮影像曝　美食區890座位全滿...櫃位結帳塞爆

▲台中三井LaLaport今（17）日試營運，內部每個櫃位都需要排隊等候。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中三井LaLaport今（17）日開門試營運，上午11時吸引大批搶逛民眾，其中排第一位的黃先生表示，自己得知LaLaport後就很期待，今天10點半左右就來排隊，幸運當「開館第一人」。記者實際觀察現場人潮，開館後瞬間湧入至少5000人，各個櫃位皆有許多民眾排隊，結帳排隊人潮目測都超過30人，尤其美食區890個空位更是座無虛席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃姓民眾（中）是開幕後第一位入場，開心地拿起手機記錄。



實際從3樓往下望，現場各櫃位皆有大批民眾正在排隊，也因為正值用餐時間，美食區890個座位坐滿滿。三井集團副總經理川邊直樹表示，今日11點開幕人潮有超乎官方的預期，目前已經營運的有38個櫃位，剩餘少數櫃位陸續開幕，待北館也開幕後總計會有250個櫃位，正式開幕時間預計落在今年入夏左右。

LaLaport台中內有中部最大500坪無印良品、全台最大的日系母嬰用品阿卡將本舖、GU及UNIQLO雙品牌、ABC-MART，各櫃位坪數都是破200坪以上。至於北館尚未全部完工，南北雙館預估在第二季正式開幕。