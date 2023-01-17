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嘉義縣動保所長獲評百大經理人　醫材商捐動保專車　

▲▼ 永英公司董事長何英獎賀嘉義縣動保績優成效獲評全國百大，慨捐百萬動保專車 ！。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 永英公司董事長何英獎(右2)賀嘉義縣動保績優成效獲評全國百大，慨捐百萬動保專車 ！。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

榮獲2021年全國百大經理人且從事醫療器材產業永英有限公司董事長何英奬，肯定嘉義縣政府近年對動保的積極作為，拯救無數動物，更為恭賀嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如所帶領團隊表現優異，榮獲經理人雜誌評選為2022年全國百大經理人，獲得「組織創新獎」，特地以其兄姐名義捐贈家畜所一輛特製百萬多功能動物保護專車姬義壽號。

16日上午家畜所全體同仁與畜牧產業及動保界代表接受專車，並由縣長翁章梁回贈感謝狀與張貼賀榜，翁章梁感謝何董事長的善心，期待透過謝何董事長的善舉拋磚引玉，讓社會上更多事業有成企業和民間團體，公私協力共同為動保盡心力。

翁章梁分享，在擔任社會局長期間，行善不欲人知的何董事長自102年便捐贈嘉義縣縣第一輛復康巴士，當時由自己代表接受，何英獎迄今已捐贈6台人用慈善車輛，這次有別以往，特別耗資百萬捐贈含簡單醫療、救援與運輸多功能動保專車。

▲▼ 永英公司董事長何英獎賀嘉義縣動保績優成效獲評全國百大，慨捐百萬動保專車 ！。（圖／記者翁伊森攝）

翁縣長特別感謝何董事長長期對公益慈善事務的慷慨解囊，嘉義縣也將繼續努力為動保盡心力，相信姬義壽號所蘊含美好意涵會一直傳承與延續。

嘉義民雄鄉長大的何英奬，其父母親辛苦養育六個小孩成人，自小家境清苦養成堅毅樸實精神，白手起家創立享譽業界永英有限公司30年，代理國外知名品牌，現任中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會理事長，於Covid-19爆發疫情時，動員公會力量協助政府防疫有功，獲得蔡英文總統肯定，於109年率領全體理監事至總統府接見表揚。

另為全國 5 萬多家醫材從業者積極爭取並通過「醫療器材管理法」，建立符合國內環境的醫療器材專法，更與世界各國醫材法規相接軌，績優作為更於去年榮獲經理人雜誌評選為全國百大經理人。

▲▼ 永英公司董事長何英獎賀嘉義縣動保績優成效獲評全國百大，慨捐百萬動保專車 ！。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣動保所績優成效，所長林珮如（前排白衣者）獲評全國百大經理人。（圖／記者翁伊森攝）

何英奬說，之前曾參與家畜所「獸鋏淨空嘉園專案」共同上山協助搜尋殘害動物捕獸鋏與山豬吊，讓他印象深刻，並對身為公務員卻能以商界創新思維帶領團隊共同努力開創動保新局，因此對嘉義縣公務員認真積極態度深深感動，因此決定捐助動保專車，讓動保工作得以更順利進行。

「姬義壽三個字皆取自兄姐名字最後一個字。」何英奬說明，姬代表漂亮美好，義代表作有意義的事情，壽代表要源遠流長，整體代表意義為漂亮美好又有意義的事，要源遠流長，傳遞下去。

家畜所表示，目前所內僅有2台動物保護管制車，但執勤範圍包含山海平原，本次受捐多功能動保車輛，車體設計寬廣通風，必要時亦可協助絕育犬隻運送外，配備犬貓救援常用救生梯、捕犬網(桿)、電鑽、防咬手套、伸縮夾桿、青蛙裝、拔釘器、老虎鉗外；也包含維護人員安全救生圈、救生衣(繩)、頭燈、鋤草設備等，更配置動物救援簡單醫療箱，更能於救援現場即時給予醫療，大幅提升動物救援效能。

此外，因應中央成立1959動保專線，嘉義縣早已成立24小時緊急救援專線，農曆春節將近，嘉義縣動物緊急救援專線仍不打烊，民眾於遇需緊急救援犬貓，可撥打24小時專線電話1959或0932-525-995，但救援對象不包含有飼主犬貓！

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