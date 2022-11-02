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營造業者熱心公益　響應中市免費復康巴士政策

▲▼成中恆營造,復康巴士,台中,公益。（圖／業者提供）

▲成中恆營造熱心公益，日前捐贈台中市府兩輛復康巴士。

圖、文／成中恆營造提供

成中恆營造10/28上午，於台中市政府大樓廣場捐贈市府兩輛復康巴士，由台中市府祕書長黃崇典、社會局副局長陳仲良代表接受捐贈。黃祕書長表示台中市提供給身障者復康巴士政策是六都中唯一免費接送服務。復康巴士不但可以提供身障朋友就醫服務、協助身障者多走出家門，也協助接送身障者接種Covid-19疫苗對抗疫情。黃祕書長特別感謝成中恆營造施鵬賢董事長，施董事長用心經營企業也善盡企業社會責任，持續出錢出力熱心公益。

社會局副局長陳仲良表示，台中市雖然有276輛復康巴士，但是依據公務車汰換標準，近3年屆滿10年的復康巴士將達131輛，每年需募集40輛才能滿足汰換需求，除了市府提撥汰除購車預算，更需要有企業持續捐贈才能達到需求平衡。

成中恆營造施鵬賢董事長表示，鼎泰營建機構創立於1992年，包含鼎泰營造、成中恆營造、鉅泰建設三大事業體。公司30年走來至今已有100多棟作品，包括公共工程、921災後重建、大型百貨商場商辦、超高豪宅等。由於對品質及技術的嚴格要求，在業界頗獲好評，更獲得包括行政院公共品質金質獎等各項榮譽。施董事長說，公司能永續經營也要感謝社會的支持。回饋社會是企業家應做的本份，公司除了舉辦捐血活動、捐贈愛心小書屋、探訪孤兒院、捐贈弱勢兒童營養午餐、工地舉辦口腔癌檢查等公益活動，今年適逢鼎泰營建機構成立滿三十週年，特別捐贈台中市政府兩輛復康巴士，期盼貢獻ㄧ份溫暖的力量以及有拋磚引玉的效果。

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