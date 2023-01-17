連用4支Apple Watch「都測不到心率」以為遇到機王！原因曝光

▲原PO以為自己遇到機王。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，用了4支蘋果智慧手錶Apple Watch，都遇到測試不良的問題，不僅容易自動上鎖，血氧濃度、心電圖、睡眠監測都無法正常運作，原本以為是自己太衰遇到「機王」，結果才發現是「刺青」影響，換到沒刺青的右手，就可以正常使用了，貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文「關於刺青影響AppleWatch使用」，左手有大面積的刺青，每次戴上Apple Watch都會自動上鎖，只要離開皮膚表面就會立刻上鎖，還有無法偵測的問題，「血氧濃度測試常常都低於90%，心電圖幾乎都是測試不良，睡眠監測沒多久就斷掉了」。

某天他將Apple Watch改戴在沒刺青的右手，「一切都正常了」。後來他上網查詢，原來刺青的「墨水」會影響元件感應運作，皮膚較深的黑色人種，配戴Apple Watch也同樣會有感應不良的問題。

▲刺青會影響Apple Watch的感應功能。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，許多網友驚呼「長知識」，「感謝分享小知識，推推」、「原來刺青會影響，第一次知道」、「之前看說明知道刺青可能會影響，但第一次看到分享，感謝原PO」、「推分享冷門小知識」。

有內行網友解釋，「前實驗室剛好做生醫裝置相關，PPG準確度會被很多因素影響，其中就包含膚色，簡單說的話，就是綠光不易穿過黑皮膚，所以通常會使用紅光或紅外光進行量測」。

其實外媒《The Verge》在2015年就有報導，蘋果公司解釋，由於血液是紅色的，會反射紅色光、吸收綠色光，因此在設計Apple Watch時，使用的是綠色LED燈和光電二極體，偵測流過手腕的血量，用此方式計算心率速度，因此若遇到偵測不良的問題，有可能是受到刺青的墨水干擾。