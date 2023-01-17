風水寶地竟成毒窟！警攻堅2男險跳溪　主嫌駕車落跑被攔2萬交保

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區偏僻山區一處鐵皮屋，竟藏有500多包毒品咖啡包，台中刑大跟蒐月餘出動霹靂小組攻堅，先壓制2名在外把風的逃逸移工，突然從屋內衝出陳嫌、廖嫌，2人準備跳下約2公尺的溪流前被遏阻，這時林姓主嫌開車前來，一見大陣仗，嚇得掉頭，但在下一個路口被埋伏員警攔截，現場起出市價市值約50萬咖啡包，除依法送辦外，並追溯毒品來源。

▲台中警方在太平山區查獲一處毒窟，逮捕3名台灣人，2名逃逸移工，破獲500多包毒品咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵七隊接獲線報，太平山區某處有著溪流、樹林等天然屏障的偏僻小徑，風景優美，常有陌生貨車及越南籍移工出入，遠看像一片荒蕪，近看卻有間堆滿廢棄物及資源回收品的鐵皮屋，屋外還設有多組監控設備，有違常理，於是展開跟蹤、蒐證。

警方跟蒐月餘時機成熟，出動霹靂小組荷槍實彈，拂曉出動，由於樹林茂密，考量毒嫌恐會趁機逃竄山林，因此利用空拍機全程制高監控，大批員警到場後，先是壓制2名在外面把風的逃逸越南移工，原本在屋內滑手機的46歲陳姓嫌犯、52歲廖姓嫌犯見狀，立即衝出門外，不顧危險，差點要跳下約2公尺深的溪流，員警當場逮捕4人。

46歲林姓主嫌每天都會不定期開車前來巡視，並交代事情，車子一到場赫然發現大批警察，嚇得車子馬上掉頭加速逃逸，但警方早在路口埋伏，順利緝獲。

警方依毒品罪嫌將3名台灣人送辦，林姓主嫌2萬元交保，另2嫌請回，2名移工則送交專勤隊收容，靜待遣返回國。