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獨／一聽「收押禁見」嚇壞　醫院副院長母親遭詐5000萬

記者劉昌松／台北報導

北部某綜合醫院副院長的母親前年遇到假檢警詐騙陷阱，因為聽對方說可能會因洗錢罪遭「收押禁見」，嚇得陸陸續續交付現金、提款卡給詐騙集團成員，還拿抵押房子借貸上千萬給詐團，將近1年被騙近5000萬元，但報警只抓到1名共犯陳玉欽，陳吐還分得的45萬元換取被害人原諒，台北地院依詐欺罪判陳徒刑1年，緩刑4年。詐團主嫌鄭吉松另案通緝中。

▲▼ 陳玉欽詐騙貴婦一審判緩刑 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳玉欽參與詐騙醫院副院長之母，因認罪吐出所得獲判緩刑 。（資料照／記者劉昌松攝）

判決指出，鄭吉松等詐騙集團成員是在2021年3月9日起，接續分飾「反詐騙警員黃安家」、「臺中地檢署邱雲昌檢察官」、「初審法官吳文正」、「初審法官陳振傑」等假的檢警司法人員，以電話、LINE聯繫被害人，告訴被害人涉嫌「毒品、洗錢罪」要被收押禁見，必須把提款卡交給國家保管、核對。

被害人一聽會被收押而當場嚇到，接連3天分4次拿出共560萬元現金，面交給詐騙集團成員，換取「臺灣台中地方法院請求暫緩執行凍結令申請書」，之後又把自己的3張銀行提款卡及密碼，放到指定的機車車籃內，讓詐團隨意盜領存款。

詐騙集團看被害人言聽計從，竟食髓知味，索性由鄭吉松找陳玉欽介紹金主、代書後，再要求被害人把名下的房子拿去向民間抵押借款，被害人2021年7月間，在板橋的代書事務所完成貸款手續後，當場把扣除手續費後的1313萬3000元交給車手。

之後詐騙集團繼續假扮成「陳書記官」、「主任法官李志忠」行騙，一直到2021年12月間，被害人總計損失近5000萬元，2022年初，因為擔心自己所涉案件進度，卻被詐團成員要求去找法官問，被害人到了法院詢問才知道受騙上當。

因被害人報案時間距離受騙時間相隔久遠，相關監視錄影畫面早已更新覆蓋，無法追蹤先前面交金錢的詐團成員，檢警只能根據被害人指述，找到涉及房屋貸款部份的金主、代書等嫌疑人。

其中，陳玉欽一開始否認涉案，遭檢察官聲請羈押禁見獲准，最後坦承才犯行，並將分得的45萬元贓款返還被害人，被害人選擇調解原諒，由合議庭依共同詐欺罪判陳玉欽徒刑1年，緩刑4年，緩刑條件是提供240小時的義務勞務，接受12小時的法治教育。

至於當初受理被害人抵押貸款的金主、代書等4人，因無證據顯示他們是詐騙集團成員，先前已經獲得檢察官陸續處分不起訴，而與陳玉欽接頭的主嫌鄭吉松，正由台北地院發布通緝中。

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