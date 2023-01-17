過年雨區曝　3波冷空氣接力

▲初二北部轉濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

過年天氣出爐！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周四晚間到周五小年夜又會有一波東北季風增強；下周一初二到下周二初三大陸冷氣團南下，北部、東半部有降雨機會；下周五初六到年假尾聲的下周日初八，則又會有冷空氣南下，北部、東半部有可能再轉為濕冷。

吳聖宇在臉書說，這波東北季風增強，主要反映在周五小年夜白天高溫下降，以北部、東北部感受較為明顯，低溫方面變化不大，中部、北部、東北部低溫14-16度，部分空曠地區可能降到12-14度左右；天氣方面仍然是以迎風面降雨為主，桃園以北到宜蘭、花蓮一帶降雨機會高，局部單點累積雨量會比較多，其他地方仍是多雲到晴的天氣型態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，小年夜下來的這波東北季風維持時間不長，到了周六除夕就會開始減弱，溫度回升，並且持續會回升到周日初一，因此除夕到初一看起來是季風減弱、溫度回升的趨勢，北台灣高溫有機會回升到20度以上，中南部可以到24-27度，相對是比較溫暖的兩天；迎風面地區的天氣也會隨著季風減弱而好轉一些，降雨減少，甚至有機會停下來，轉為多雲或有陽光露臉的天氣，其他地方依然是多雲或晴。

吳聖宇分析，下周一初二到下周二初三，又會有另一波大陸冷氣團南下，強度看起來不弱，各地溫度再度下降，初二這天在冷空氣前緣通過時，北部、東半部有降雨的機會，但隨後較為乾冷的空氣移入，初三除了東半部仍偶有短暫陣雨外，其他地方的天氣將恢復穩定。

吳聖宇提到，下周三初四冷空氣減弱，溫度回升，一直到下周四初五溫度仍持續上升，除了東半部仍有些局部降雨外，大部分地方的天氣都還滿穩定的。

吳聖宇表示，下周五初六到年假尾聲的下周日初八，則又會有冷空氣南下，溫度再度下降，而且看起來降雨機會較多一些，北部、東半部有可能再轉為濕冷的天氣型態，持續到假期結束。