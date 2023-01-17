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外交部炸滿人潮！旅日達人直擊現場「辦護照1點提醒」：別跑錯棟

▲▼ 。（圖／翻攝自FB日本自助旅遊中毒者）

▲林氏璧分享現場照。（圖／翻攝自FB日本自助旅遊中毒者）

記者施怡妏／綜合報導

隨著國境解封，許多民眾搶換護照要飛出國，導致外交部領事事務局炸滿人潮，熱愛日本的前台大感染科醫師林氏璧，今（17）日早上去領護照，7時50分抵達，外面已經排了27人，花了快1小時才拿到護照，另外，新辦護照抽號改到「南棟」，北棟是給網路預約以及領護照的人，提醒大家不要跑錯棟。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，早上到外交部領事事務局領護照，7時50分停好車走過去，前面已經排了27人，到了8時30分開門，「後面大概又多排了50個人以上吧」，領到護照離開已經是8時40分了。

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他透露，現在新辦護照抽號改到南棟，北棟則是網路預約好，或是領護照的，「剛剛經過南棟，排隊也是排到天邊」。他提醒大家，最近出國的人變多了，桃園機場每天出境超過2萬人，「接下來應該也會很繁忙，寒假要出國的朋友請多預留時間喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB日本自助旅遊中毒者）

▲▼室外、室內都排滿人。（圖／翻攝自FB日本自助旅遊中毒者）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB日本自助旅遊中毒者）

貼文一出，網友們建議，可以先在網路預約，時間到再過去，「之前預約是10天前，現在是20天前，所以要辦護照時間不要抓太緊」、「去年底還沒那麼多人！看樣子報復性出國潮要來了」、「目前正在領照現場，前面還有60個人沒領」、「12月初現場辦，等了5小時」、「去年10月弄小孩護照，折騰了3小時排隊申請，號碼等到500號」、「網路預約很方便，時間到了再去」。

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