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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年貨業者缺人力勿非法僱外籍移工！勞動局提醒：違者最高罰75萬

▲迪化街年貨大街,兔年,辦年貨,春年,乾貨,零嘴,年節禮品。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳家祥／台北報導

年關將近，百貨市場年節促銷及年貨大街已陸續展開，商家在歲末年初人力需求大增；另一方面正逢寒假期間，且今年基本工資時薪調高至176元，亦增加外籍學生的打工意願。店家常因急需臨時人力，在未仔細查核身分的情況下，不慎僱用非法外籍移工或或未申請工作許可之外籍學生。台北市勞動局長高寶華特別呼籲雇主，聘僱移工或外籍學生前務必謹慎查核其身分，違者可處以新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰。

依就業服務法規定，雇主聘僱未經許可、許可失效或他人所聘僱之外國人，屬於違反就業服務法第57條第1款的行為，將處以新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰。高寶華局長提醒，聘僱外國人原則上須向勞動部提出申請，經許可後才可聘用。

商家如遇外籍配偶持「依親居留」應徵工作時，應請其另行提供中華民國居留證與戶籍謄本「正本」或身分證「正本」以供檢核；如遇外籍學生持手機內「學生證」相片應徵工作時，則須查驗其「居留證、工作許可函和學生證」3種證件的正本，外籍學生工作許可函每次最長為6個月，請確認其身分及工作許可函在有效期限內並拍照保存後，始得聘用。

值得注意的是，部分移工會利用年節休假期間打工兼差，而民眾常也以為既然是在臺「合法」移工，遂予以聘僱，卻不知僱用別人所聘僱的移工工作亦屬違反前述就業服務法規定，由於罰鍰金額頗高，北市勞動局長高寶華呼籲民眾勿因便宜行事觸法而面臨鉅額之罰鍰。

▲迪化街年貨大街,兔年,辦年貨,春年,乾貨,零嘴,年節禮品。（圖／記者謝婷婷攝）

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