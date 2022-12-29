勞工元旦上班「薪水須加倍或補休」　違規最高罰老闆100萬元

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2023年元旦即將到來，台北市政府勞動局提醒，2023年1月1日元旦適逢星期日，雇主應再補一天休假給勞工作為國定假日，但若徵得勞工同意於國定假日出勤，應加發1天工資，或經勞工同意調整另行休假；而部分工時時薪制勞工於元旦出勤，時薪也必須加倍計算。

北市勞動局表示，2023年的1月1日元旦是政府指定應放假之日，依《勞動基準法》規定，雇主應使勞工休假工資照給，如果有使勞工於國定假日出勤的情形，需加發一日工資或經勞工同意調整另行休假。

針對1月1日適逢星期日是否需補假等問題？北市勞動局說明，若星期日為勞工原約定的休息日或例假，雇主應再補1天休假給勞工作為國定假日，建議事先與勞工約定休假日期，並以書面註記補休日期為宜，補休當日則為勞工的國定假日。

勞動局進一步解釋，如果事業單位與勞工約定1月1日為排定為例假或休息日，可約定1月2日為補假日，形成3天連假，而「1月2日」就是勞工的「元旦」。

勞動局特別提醒，依《勞動基準法》第39條規定，國定假日應讓月薪制勞工休假且工資照給，若徵得勞工同意出勤者，應加發1日工資；部分工時時薪制勞工於元旦出勤，時薪也須加倍計算，例如當天工作8小時，以時薪180元計算，元旦出勤工資應計給2880元（8小時x180元x2倍）。

台北市勞動局長高寶華提及，如果老闆沒有給付國定假日加倍工資者，經查證屬實，將面臨處2萬元以上100萬元以下之罰鍰。