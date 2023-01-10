　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人　北市府：未收到通報

▲▼無縣市最新消息。

記者袁茵／台北報導

台灣蘋果新聞網於2022年8月底暫停更新，為19年歷史畫下句點，新加坡企業家潘杰賢延攬逾9成被資遣員工到「壹蘋新聞網」，並且於當年9月1日正式營運；但有內部員工10日私下爆料，今天傳出了將有裁員潮，預計裁員超過50人。對此，台北市勞動局回應，目前尚未收到大解計畫書。

有內部員工10日爆料，「壹蘋」高層今日宣布，因為營運4個月來持續虧損情況始終未能改善，現已難以負荷，為了因應市場需求及國際局勢變化，不得不裁減部份人員，此次預計裁員超過50人，且時間點為今日通知、20日生效。

而裁員通知顯示，「壹蘋」給予合意離職、調職及解僱3種方案，前50人簽署合意離職契約，可拿到相當於資遣費的一次性離職給付，以及相當於勞保局所核發員工依條件可領得失業給付最高額補償金；員工也可選擇調職到其他工作崗位，但年資重算，而選擇解僱的員工則支付法定資遣費、其他依《勞動基準法》的相關給付。

台北市勞動局表示，目前尚未收到大量解僱計畫書。但根據《大量解僱勞工保護法》，同一事業單位的同一廠場僱用勞工在200人以上、500人以下者，60天內解僱勞工逾所僱用勞工人數四分之一或單日逾50人，就必須提前60天通報並公告解僱計畫書，違規可處新台幣10萬元至50萬元罰鍰。

ET快訊
快訊／日本也GG！　中國宣布停發旅客簽證
快訊／台塑四寶開獎　年終獎金出爐！
女警辦多人淫亂趴！　和8警官愛愛被解雇
被要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯
快訊／王世堅道歉了！　認引用錯誤數字
40分鐘搬1噸薯條　麥當勞工讀生昏倒喪命！一審判賠472萬
「好市多吉拿棒」好吃到哭　下秒慘曝災情！會員怒：我要發飆了
交流道旁逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」大逆轉！BMW男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

呂秀蓮肯定賴清德選總統　獻策「這樣」可以挽救民心

被新竹市黨部要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯

應把「他」也送入立院！　李艷秋喊：藍營不能戰也不願戰的就讓位

呂秀蓮：蘇貞昌知恥近乎勇　內閣改組「眷戀不放」藏貓膩

視察曾文水庫缺席府院會議　蘇貞昌：總統事前知道「不必捕風捉影」

引用高虹安錯誤數字　王世堅：向非「1450、網軍、側翼」的民眾道歉

內閣春節前改組？　蘇貞昌：隊伍怎麼調整時候到了自然公布

舉債發現金「債務全民共享」？蘇貞昌強調不會增加人民負擔

快訊／《氣候變遷因應法》修法三讀　2050淨零碳排、明年開徵碳費

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

呂秀蓮肯定賴清德選總統　獻策「這樣」可以挽救民心

被新竹市黨部要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯

應把「他」也送入立院！　李艷秋喊：藍營不能戰也不願戰的就讓位

呂秀蓮：蘇貞昌知恥近乎勇　內閣改組「眷戀不放」藏貓膩

視察曾文水庫缺席府院會議　蘇貞昌：總統事前知道「不必捕風捉影」

引用高虹安錯誤數字　王世堅：向非「1450、網軍、側翼」的民眾道歉

內閣春節前改組？　蘇貞昌：隊伍怎麼調整時候到了自然公布

舉債發現金「債務全民共享」？蘇貞昌強調不會增加人民負擔

快訊／《氣候變遷因應法》修法三讀　2050淨零碳排、明年開徵碳費

毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

2023年首次！中國派4艘海警船進入釣魚台海域　航行2小時才走

限時48天！「無所事事小海豹」游回高雄了　穿新年兔寶寶裝超Q

快訊／中國再出手！　暫停向「日本旅客」發放新簽證

8年級慘哭！正到買房年紀「就漲40%」　他無奈：還只剩蛋殼區

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

一錯再錯！花蓮男被搜出卡西酮　辯「車是借的不知有毒」

犒賞自己！住板橋5星飯店「送水氧機、複方精華」還含早餐　限50間

泫雅分手後更辣了！「黑裙只遮正面」轉身S曲線翹臀曝光狀態超好

《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

爸擦窗戶家事柴來幫忙！　玻璃轉霧「哈錯邊」超呆萌

政治熱門新聞

新北發錢了！「最多領3.5萬」資格曝光

桃園停水張善政遭罵爆！居民轟：推給中央

「爆乳田慎節」出席聯誼活動　驚爆已嫁　

《平均地權條例》三讀　炒房最重罰5000萬

王世堅怒嗆林智堅草包　新竹3議員籲黨紀處分

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

生不如死！內政部公布人口統計　台灣連3年負成長

「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人

遭疑灌水棒球場工程款　高虹安曝原因

「根本沒繳6000元的稅」　他轟還稅於民「鬧劇」：台灣非共產制度

一次看怎領6000元現金？　擬規劃線上申請、ATM、郵局臨櫃3方案

民進黨基層喊開除　王世堅：別再霸凌高嘉瑜

王世堅嗆她老　周玉蔻超怒：我腰圍26吋！

更多熱門

相關新聞

竹市黨部喊開除黨籍　王世堅：絕不抗辯

竹市黨部喊開除黨籍　王世堅：絕不抗辯

面對12億新竹棒球場爭議，新竹市長高虹安日前指控，前新竹市長林智堅的12億工程款中，讓人領走11億7000萬元，而民進黨台北市議員王世堅9日也引用此數字，批評林智堅是「草包」，事後卻被發現有誤，實為9.5億元。面對民進黨新竹市黨部呼籲開除黨籍，王世堅直言「那就去辦」，而自己絕對不會抗辯。

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

王世堅重提周玉蔻「地上爬」

王世堅重提周玉蔻「地上爬」

「民主聖地」改建億級豪宅　建商認：法案三讀不可能影響房價

「民主聖地」改建億級豪宅　建商認：法案三讀不可能影響房價

北市Ubike狼狂摸16女　改劫財慘遇強悍女

北市Ubike狼狂摸16女　改劫財慘遇強悍女

關鍵字：

北市台北市台北市政府勞動局

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面