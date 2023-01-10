快訊／「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人　北市府：未收到通報

記者袁茵／台北報導

台灣蘋果新聞網於2022年8月底暫停更新，為19年歷史畫下句點，新加坡企業家潘杰賢延攬逾9成被資遣員工到「壹蘋新聞網」，並且於當年9月1日正式營運；但有內部員工10日私下爆料，今天傳出了將有裁員潮，預計裁員超過50人。對此，台北市勞動局回應，目前尚未收到大解計畫書。

有內部員工10日爆料，「壹蘋」高層今日宣布，因為營運4個月來持續虧損情況始終未能改善，現已難以負荷，為了因應市場需求及國際局勢變化，不得不裁減部份人員，此次預計裁員超過50人，且時間點為今日通知、20日生效。

而裁員通知顯示，「壹蘋」給予合意離職、調職及解僱3種方案，前50人簽署合意離職契約，可拿到相當於資遣費的一次性離職給付，以及相當於勞保局所核發員工依條件可領得失業給付最高額補償金；員工也可選擇調職到其他工作崗位，但年資重算，而選擇解僱的員工則支付法定資遣費、其他依《勞動基準法》的相關給付。

台北市勞動局表示，目前尚未收到大量解僱計畫書。但根據《大量解僱勞工保護法》，同一事業單位的同一廠場僱用勞工在200人以上、500人以下者，60天內解僱勞工逾所僱用勞工人數四分之一或單日逾50人，就必須提前60天通報並公告解僱計畫書，違規可處新台幣10萬元至50萬元罰鍰。