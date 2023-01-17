金頭腦名醫孔繁錦遭控性侵　未能和解二審仍判刑4年

▲金頭腦名醫孔繁錦性侵案，二審再遭判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

號稱至聖先師孔子第74代後人的精神科名醫孔繁錦，曾在電視益智節目《金頭腦》奪得總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」。但他涉嫌在診間性侵女病患，一審判刑4年。案件上訴二審，高院審理時雙方曾試圖和解，但孔繁錦認為對方開出500萬元賠償太高，無法達成和解。高院17日再將孔繁錦判刑4年。

孔繁錦號稱孔子第74代孫，曾征戰《金頭腦》等各大益智節目，打敗工程師、名嘴、高材生等各方好手，贏得冠軍及最高額獎金，打造個人博學多聞形象，被封為「全台最聰明醫師」，但他近年來卻捲入多起性侵案件。除了本案經檢方起訴外，當時檢方偵辦時還有一名遭性騷擾的女病患，最後因達成和解撤回告訴；另外檢方也還另外立案，偵辦另一名女病患遭性騷擾案件。

本案一審判決指出，孔男去年（2021年）4月在新北市三重區他所經營的診所為一位女病患看診，趁著女病患一人在診間後方休息室的機會，摸進休息室，鎖門後強吻女病患額頭，並開始撫摸女病患大腿、臀部，指侵得逞。女病患遭侵犯時驚醒大叫，又雙腳亂踢、抵抗，直到踢翻點滴架後引起巨響，孔男才罷手，讓女病患離開診間。

女病患隨即傳訊給友人，「我剛剛被身心科醫生指姦」、「我剛去看身心科醫生時被侵犯」、「我知道他很容易逃脫」、「我一直說不要和閃躲，但他還是有把手伸進我的內褲」。女病患之後報警，檢警對孔男提起公訴。

一審法院審理時，經過法庭對質詰問，發現孔男曾以言語對女病患說「妳真的很美，每次都穿丁字褲嗎？我怎麼現在才發現」；另外在事發後，孔男事後不停地打電話給被害人說「我要拿藥給妳，妳沒有拿就走開了」、「會不會討厭我」、「我保證以後不會再犯了」、「我還是希望看到妳」、「看到妳好好的，看到妳快樂的笑容」。一審法院認定有罪，判刑4年。

案件上訴二審，高等法院日前開庭時，孔男表示，「對方提要賠償500萬，這部份實在太困難了。」所以沒有達成和解。全案於17日宣判，高院駁回上訴，維持4年的刑度。可上訴。