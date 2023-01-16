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女兵控楊實秋兒性侵不起訴　被揭露自拍露點照PO網！認罪獲緩刑

▲▼楊澤祖。（圖／記者黃宥寧攝）

▲楊澤祖。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／新北報導

台北市議會前議員楊實秋的兒子楊澤祖2021年被1名女兵指控涉嫌性侵，經檢方以證據不足為由不起訴後，楊澤祖認為被女兵誣賴，更不爽被女兵說成床戰只有1分鐘，憤而反擊，揭發女兵化身「犬奴」拍攝性虐露點照PO網，新北地院查明女兵3度上網散布自己不雅照，加上案發後失業的女兵也認罪，依3個以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，合併判處拘役16天、緩刑2年，可上訴。

本案源於楊澤祖前年(2021年)8月間，逛臉書看見本案女兵在個人網頁自PO模仿SM性虐的露點綁縛照片，臉書暱稱還用了「犬」字，意指喜歡扮成「犬奴」被綑綁性虐，楊澤祖和對方攀談後相約碰面，第1次他專程去女方任職的營區外等候，同月28日上午11點多第2次碰面，雙方在楊澤祖住處附近的健身房會合，隨即一起到楊澤祖住處。

事後女兵指控楊澤祖把她騙到家裡，不顧她一再推肩反抗，硬是不戴套性侵得逞。女兵還鉅細靡遺描述楊澤祖僅支持約1分鐘，就射精在她大腿上。楊澤祖堅稱無辜，強調女方主動到他家，兩情相悅親吻愛撫後發生性行為，對方只要求若不戴套就不能射進體內，檢方偵辦認為女兵片面指述欠缺旁證，將楊澤祖所涉強制性交罪嫌不起訴處分。

楊澤祖認為被控性侵是奇恥大辱、嚥不下這口氣，憤而反擊說出認識本案女兵的過程，揭發對方在個人臉書、推特自PO裸露胸部、私處等不雅的性虐綁縛照、涉嫌妨害風化，檢方依楊澤祖提供的資料認定屬實，起訴女兵涉犯以散布猥褻物品罪嫌。

女兵在事發後疑遭軍方汰除，出庭自稱無業，承認3次將自己的露點照PO網。法官認定女方恣意上網張貼猥褻影像照片供人點閱，犯行對社會善良風俗造成不當影響，但危害非鉅，且無前科，經本案偵審教訓，應知警惕而不會再犯，改依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪論處，3罪各判拘役10天，合併應執行拘役16天，得易科罰金1萬6000元，緩刑2年，可上訴。

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