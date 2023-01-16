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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

司法院長許宗力狂喊「抗中保台」　KMT醫委會籲：法官醜聞記得處理！

▲▼國民法官新制實施紀念郵票小全張發表會，司法院長許宗力。（圖／司法院提供）

▲司法院長許宗力。（圖／司法院提供）

記者陳以昇／新北報導

國民黨醫療委員會16日發出新聞稿表示，醫療的功能，不只醫病，更要醫心！當工作壓力沉重的法官，出現嚴重違反法官倫理的情事，司法院長應該第一時間介入，促其就醫，避免影響審判品質！呼籲司法院長許宗力在喊口號「抗中保台」之餘，應該處理一下法官的性侵醜聞。

對於司法院長許宗力沈重地呼籲，應該要重視公平正義，以及推動司法革新，並讓民眾親近司法、信賴司法，審視過去歷任的司法院長，無不專一司法業務，避免涉足政治議題，特別是司法院長還是現任的大法官，其表現於外的態度，更該是大公無私，念想只有人民，怎麼可以去攙和政治，為特定政黨立場發聲。

醫療委員會更進一步表示，今年正要實施的國民法官制度，是中華民國司法史上最大的亮點，但這段期間，許宗力卻沒有落實法官倫理的管考，更無推動讓在職法官更有尊嚴的工作環境，還讓優秀的法官一直報退流失，卻本末倒置，讓有問題的法官繼續職司法審判業務，民眾完全沒看到司法院長有何積極作為，更多的是，在維護執政黨的表態與解釋。

日前媒體不斷報導高院法官性侵前妻案，連民庭法官也判這名涉嫌性侵的法官必須賠償前妻，可疑的是，報載涉及刑事責任部分，竟完全沒有分案調查，面對監察委員的調查，以及多名立法委員的質詢，司法院一直以打太極的方式處理，似乎僅憂心法官性侵婦女的醜聞，會為司法院長的政治生命，帶來巨大衝擊。

國民黨醫療委員會想詢問許宗力院長，比起違反大法官政治中立的角色，身兼司法院大家長的職務，是否更該多花心思在法官品操及倫理的管考上，是否更該營造好的工作環境，讓優秀法官留用；對於在職法官如有對婦女做出侵入住宅、性侵或性騷等行為，先不說該負的法律責任，從醫學的角度研判，這名法官的心理也生病了，且有很大的可能性，會影響審判的公正性與品質，司法院更應該積極介入，並安排送醫治療。

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