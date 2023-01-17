該不該開除王世堅、高嘉瑜？　王浩宇坦言：約束時機早已過去

▲民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。（合成照／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜及台北市議員王世堅近期被黨內「炎上」，部分綠營人士甚至喊話希望開除他們黨籍。前桃園市議員王浩宇也頻頻針對他們作評論，他16日就在臉書表示，有人問他要不要開除王世堅、高嘉瑜、立委何志偉，他認為，「其實約束的時機早已過去。」

王浩宇表示，其實自己對他們沒有仇恨。他指出，高嘉瑜很聰明，知道2024北部民進黨立委不好選，所以演戲、打自己人，高嘉瑜做這些只是為了生存，他都懂，「唱歌難聽，不就是為了有新聞聲量？」

王浩宇提到，有人問他要不要開除王世堅、高嘉瑜、何志偉，他認為，「其實約束的時機早已過去」，現在開除，除了安撫支持者情緒外，對選戰已經沒有任何意義，只是墊高他們的聲量，讓黨受更重的傷，選戰期間當他們攻擊黨內時，就好約束了，他表示，現在搞到從中央黨部到地方黨部，基層黨員炸鍋、到處打電話要求開除他們黨籍，說真的問題很棘手，基層黨工士氣非常低落。

王浩宇坦言，自己不是不理性、也不是不知道這樣對選戰是負面的，但黨員、支持者情緒要有人處理，他指出，民進黨支持者一向是沒什麼聲音的，會不滿真的是很大危機，不處理之後會更慘。他提到，黨公職必須討好年輕人、中間選民，跟基層越離越遠，讓支持者覺得不被尊重、意見不被聽見，他認為，就算被罵，他也該努力反映他們的意見，一直到情緒宣洩完畢為止。