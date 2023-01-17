王世堅爸爸非光明案洩密者　學者翻出保密局74年前公文

▲保密局74年前公文。（圖／翻攝周以正臉書，點圖可放大）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前桃園市議員王浩宇日前指控，《返校》故事的原形光明報事件，就是台北市議員王世堅的父親王明德出賣同學，導致同學被判處死刑，只有自己一人飛黃騰達。對此，中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系教授周以正，找出1949年11月20日保密局長毛人鳳呈台灣省主席陳誠的報告，還王明德清白。

根據周以正找出的公文，明確指出「成功中學支部案王明德、姚清澤、郭文川、余滄洲、游英、張英俊均判處感化。姚淸澤經說服後自動供出台大匪方線索因而擴大破獲，擬免除其刑由本局運用偵補成功支部漏網匪犯」。

周以正表示，整起光明報事件，由此可得知台大法學院支部的線索是由姚淸澤所供出，中央逮捕吳振祥，再由吳振祥供出戴傳李、詹昭光、孫居淸、許遠東、鄭舜茂等人，吳振祥免除其刑且由保密局運用偵補台大支部漏網匪犯，再因戴傳李 供出的線索追到基隆中學。

王浩宇近日談到，電腦遊戲與2019年同名電影《返校》中的主角，原型就是王世堅的父親王明德，「王明德就讀台灣大學期間，參與『讀書會』，為了追女生將『禁書』送給女孩，想在對方面前建立英雄形象，結果女孩不領情隨意亂丟被查獲，王被捕後咬出所有同學、謝雪紅等人。」

王浩宇說，被出賣的同學多遭判處死刑，只有咬出同學的王明德「為黨國立大功」，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」

對此，王世堅回應，自己的父親不是這種潑糞者可以侮辱的，現在很多還在世的倖存者跟他父親都是很好的朋友，他就不願意提這段歷史，自己父親的人格犧牲不是潑糞者可以胡說八道的，而現在是民進黨最該團結的時候，「要潑糞要吵架改天再吵」，他也表示自己不屑唾棄已經被罷免的人，「連名字都不想提」。

同為政治受難家屬的王世堅辦公室主任沈志霖則說，任何黨國威權時代下的政治受難者，都是受難者，沒有人是贏家，盼有心人士到此為止。