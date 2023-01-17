晚上想色色　點開A片網站「畫面全黑」妹子見1通知傻眼！原因曝光

▲原PO點開A片網站，跳出「無法安全連線」通知。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，某天夜深人靜，打開手機要開始壞壞的時候，網頁卻跳出通知「無法與伺服器建立安全連線」，連WiFi可以連上，用自己的網路就會被擋住，用了很多方法都沒用，最後打電話到客服中心才解決，結果通知竟寫著「色情守門員前3個月0元」，讓她哭笑不得直呼「不用這麼貼心給我免費體驗」。

女網友在Dcrad發文，「不能看色色片的原因，竟然是...」前幾天手機辦續約，想看色色的片卻被擋住了，畫面跳出「無法與伺服器建立安全連線，因為你使用的網路、瀏覽器或裝置正受到他人管理」，他試過重新開機，隱私權重置等方式，但都沒有用。

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原PO疑惑，不會有人管她在看什麼，而且連WiFi可以看，用自己的網路就無法，認為是和續約有關係，後來打電話到客服中心才解決。值得一提的是，客服人員請她下載APP，下載後APP上竟然寫著，「色情守門員前3個月0元」。

原PO臉上冒出3條線，「電信的色情守門員缺業績？」立刻打電話請客服人員取消，「不用這麼貼心，給我免費體驗啦，大鬆一口氣，有夠鬧」。

貼文曝光，網友們笑翻，「過度好心的電信局」、「這是我今天看到最有趣的文章」、「電信業者表示：不可以色色」、「好好笑，還好後來取消了」、「我家的WiFi到現在也還有色情守門員，每次要看片片都只能開行動網路」。也有網友指出，「阿就合約問題，不過這個他幫妳裝的時候也要經過妳同意，也會跟妳說不需要可以取消，妳應該是沒在聽」。