　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辣模偷吃柯文哲愛將淪小三！曾上時尚雜誌自爆「光滑又沒毛」

▲▼林宜萱淪小三。（圖／翻攝臉書／民眾之聲）

▲林宜萱（米色上衣）與謝泊泓發生不倫戀。（圖／翻攝臉書／民眾之聲）

記者柯振中／綜合報導

高虹安團隊行政處長、已婚的柯文哲愛將謝泊泓爆出不倫，與39歲已婚女模林宜萱發生婚外情，事件引起討論，謝泊弘也火速請辭獲准。事後，林宜萱擔任模特兒時的歷史也被挖出，不但曾擔任過歌手梁靜茹的歌曲MV女主角，還曾自爆「光滑沒有毛」。

林宜萱綽號「Eve」，今年39歲、身高174公分，畢業於輔仁大學法律系，過去曾是有名的模特兒，進入民眾黨以前，還曾與歌手梁靜茹合作，拍攝歌曲「瘦瘦的」的MV，在MV當中擔任女主角，沒想到進入民眾黨擔任黨工，竟與小7歲的謝泊泓傳出婚外情。

不倫戀被曝光後，林宜萱過往的受訪的片段也被挖出。她10年前曾受邀參加時尚雜誌《GQ》的快問快答活動，被問到最想從事的職業是什麼時坦言，希望成為一名律師，這樣就能穿著很辣的套裝出庭，「雖然是一個很白癡的夢想，但是還是有小小的憧憬。」

▼林宜萱外表十分火辣，開票時一度成為嬌點，沒想到竟傳出淪為小三的消息。（圖／翻攝臉書／民眾之聲）

▲▼林宜萱淪小三。（圖／翻攝臉書／民眾之聲）

至於「男生什麼時候最性感」，林宜萱認為，認真時的男人最有魅力。而「最欣賞的男藝人」是誰，她則說出了「倪安東」三個字，因為倪安東傻傻的、很可愛。

林宜萱提到，她曾有個綽號叫做「冰山」，後來又多了一個「蚯蚓」的綽號，因為她整個人很細長，又「光滑沒有毛」，讓她覺得這個綽號相當合適。

事實上，在被挖出這段影片之前，也有網友爆料，民眾黨14日在台大校友會館舉行黨員代表大會，當時林宜萱擔任開票人員，火辣的身材引起熱烈討論，更有不少網友直呼「民眾黨美女好多」。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

ET快訊
月經來痛到吐！她狂吞「日本止痛神藥」　醫一驗驚：要洗腎了
貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年
辣模偷吃柯文哲愛將！　曾上時尚雜誌自爆「光滑又沒毛」
汪小菲突闖張蘭直播間　直接嗆聲！　
SMA用藥「3廠商」議價　協商順利6月可望納健保
炎亞綸留言「一句話糾正」　王浩宇立刻道歉
吃生食「寄生蟲恐竄全身」！檸檬、蔥蒜根本殺不死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辣模偷吃柯文哲愛將淪小三！曾上時尚雜誌自爆「光滑又沒毛」

炎亞綸留言「一句話糾正」　王浩宇立刻道歉：真的很沒禮貌

台南民進黨主席超低投票率　蔡育輝：對賴清德及民進黨不信任投票

「袁崇煥沒笨到拿掃把打清兵」　他批蘇揆：死守寶座無所不用其極

為2024補修外交學分！　柯文哲：盼不久後出訪日本

8軍團少將副指揮官、後備指揮官遭控騷擾縣府女秘書　陸軍火速拔官

愛將謝泊泓婚外情請辭　柯文哲：要為自己的行為負責

「父執輩因踩到地雷腳斷手斷！」 　陳玉珍堅決反對採購布雷車

蔣萬安當面對槓！憂大巨蛋座椅顏色淺「吃掉棒球」　遠雄：坐滿就遮住

「散播布雷系統謠言令敵人竊喜」　陸軍：傷我民心士氣深表遺憾

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

辣模偷吃柯文哲愛將淪小三！曾上時尚雜誌自爆「光滑又沒毛」

炎亞綸留言「一句話糾正」　王浩宇立刻道歉：真的很沒禮貌

台南民進黨主席超低投票率　蔡育輝：對賴清德及民進黨不信任投票

「袁崇煥沒笨到拿掃把打清兵」　他批蘇揆：死守寶座無所不用其極

為2024補修外交學分！　柯文哲：盼不久後出訪日本

8軍團少將副指揮官、後備指揮官遭控騷擾縣府女秘書　陸軍火速拔官

愛將謝泊泓婚外情請辭　柯文哲：要為自己的行為負責

「父執輩因踩到地雷腳斷手斷！」 　陳玉珍堅決反對採購布雷車

蔣萬安當面對槓！憂大巨蛋座椅顏色淺「吃掉棒球」　遠雄：坐滿就遮住

「散播布雷系統謠言令敵人竊喜」　陸軍：傷我民心士氣深表遺憾

負擔不起一年872萬！SMA女童赴陸治療　罕病基金會嘆：新藥給付失衡

約會突暴雨！襯衫妹「上衣濕透」被曖昧男看光　結局卻慘烈

新規定上路　「電動車充電設備」未經檢定合格不得交易

買下漏水屋反悔！他控前屋主隱瞞瑕疵　房仲出庭作證打臉了

第一次「不到1分鐘就射了」！女友狂笑打給閨蜜喊這句　他哭：好自卑

安心亞《牛車》扮貧婦衝收視　「沒錢買一頭牛」點頭借腹生子

辣模偷吃柯文哲愛將淪小三！曾上時尚雜誌自爆「光滑又沒毛」

用「簡單1招」買0050　放3年5成獲利落袋！

汪小菲突闖張蘭直播間嗆聲！　疑為張穎穎開罵親媽：別立人設了

月經來痛到吐！她狂吞「日本止痛神藥」　醫一驗驚：要洗腎了

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

政治熱門新聞

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

市府行政處長婚外情！高虹安火速准辭　今發聲回應了

已婚模特兒變「高虹安處長小三」　她這幕鄉民狂敲碗

即／當街熱吻小三被拍！高虹安市府行政處長提辭呈

市府外親小三全被拍　高虹安處長尷尬回應了

高虹安處長婚外情影片曝　直擊「路邊交換口水」

快訊／市府行政處長婚外情遞辭呈！高虹安火速准辭

深綠醫開轟網軍頭目：我最討厭王浩宇！

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→27

菸害防制法三讀前又卡住！　國民黨團不簽協商結論

8軍團少將副指揮官遭控騷擾縣府女秘書　陸軍火速拔官

深綠拱吳欣岱選港湖？　媒體人分析：成事不足、敗事有「瑜」

更多熱門

相關新聞

北市私幼補助恐生變？　傳中央將扣補助款「教育局持續溝通」

北市私幼補助恐生變？　傳中央將扣補助款「教育局持續溝通」

前台北市長柯文哲去年10月宣布，從111學年度第2學期開始，也就是今年2月起，提高私立幼兒園學費補助，從現行每學期補助1萬3660元，提高至2萬5880元，但現在傳出中央不滿北市一再提高私幼補助，不利公共化教保服務推動，將扣減北市學前教育的補助款。北市教育局副局長陳素慧今（16日）表示，將持續與中央溝通。

為2024補修外交學分　柯：盼訪日

為2024補修外交學分　柯：盼訪日

愛將謝泊泓婚外情請辭　柯這樣說

愛將謝泊泓婚外情請辭　柯這樣說

朝野僵局有解　柯建銘感謝在野黨

朝野僵局有解　柯建銘感謝在野黨

發現金特別條例付委　總預算本周拚三讀

發現金特別條例付委　總預算本周拚三讀

關鍵字：

林宜萱謝泊泓柯文哲民眾黨黨工

讀者迴響

熱門新聞

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」怒公開收據

快訊／富邦金年終入帳了！平均6個月　最高可超過10個月

小A辣分手5天「宮廟磕頭跪700台階」

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

張穎穎崩潰再爆汪小菲「死不分手」：他很恐怖！

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

更多

最夯影音

更多
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面