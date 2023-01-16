辣模偷吃柯文哲愛將淪小三！曾上時尚雜誌自爆「光滑又沒毛」

▲林宜萱（米色上衣）與謝泊泓發生不倫戀。（圖／翻攝臉書／民眾之聲）



記者柯振中／綜合報導

高虹安團隊行政處長、已婚的柯文哲愛將謝泊泓爆出不倫，與39歲已婚女模林宜萱發生婚外情，事件引起討論，謝泊弘也火速請辭獲准。事後，林宜萱擔任模特兒時的歷史也被挖出，不但曾擔任過歌手梁靜茹的歌曲MV女主角，還曾自爆「光滑沒有毛」。

林宜萱綽號「Eve」，今年39歲、身高174公分，畢業於輔仁大學法律系，過去曾是有名的模特兒，進入民眾黨以前，還曾與歌手梁靜茹合作，拍攝歌曲「瘦瘦的」的MV，在MV當中擔任女主角，沒想到進入民眾黨擔任黨工，竟與小7歲的謝泊泓傳出婚外情。

不倫戀被曝光後，林宜萱過往的受訪的片段也被挖出。她10年前曾受邀參加時尚雜誌《GQ》的快問快答活動，被問到最想從事的職業是什麼時坦言，希望成為一名律師，這樣就能穿著很辣的套裝出庭，「雖然是一個很白癡的夢想，但是還是有小小的憧憬。」

▼林宜萱外表十分火辣，開票時一度成為嬌點，沒想到竟傳出淪為小三的消息。（圖／翻攝臉書／民眾之聲）



至於「男生什麼時候最性感」，林宜萱認為，認真時的男人最有魅力。而「最欣賞的男藝人」是誰，她則說出了「倪安東」三個字，因為倪安東傻傻的、很可愛。

林宜萱提到，她曾有個綽號叫做「冰山」，後來又多了一個「蚯蚓」的綽號，因為她整個人很細長，又「光滑沒有毛」，讓她覺得這個綽號相當合適。

事實上，在被挖出這段影片之前，也有網友爆料，民眾黨14日在台大校友會館舉行黨員代表大會，當時林宜萱擔任開票人員，火辣的身材引起熱烈討論，更有不少網友直呼「民眾黨美女好多」。