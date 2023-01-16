北市私幼補助恐生變？　傳中央將扣補助款「教育局持續溝通」

▲前台北市長柯文哲（左）去年10 月宣布提高北市私立幼兒園學費補助。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

前台北市長柯文哲去年10月宣布，從111學年度第2學期開始，也就是今年2月起，提高私立幼兒園學費補助，從現行每學期補助1萬3660元，提高至2萬5880元，但現在傳出中央不滿北市一再提高私幼補助，不利公共化教保服務推動，將扣減北市學前教育的補助款。北市教育局副局長陳素慧今（16日）表示，將持續與中央溝通。

台北市教育局去年10月3日舉行「台北市學前教育未來展望及政策發布」記者會，柯文哲宣布將「一生六六大順」調整為「您我寶貝你」，將私幼補助的最高額度從每學期1萬3660提高至2萬5880，每月增加約2000元，並預定於111年度第2學期開始執行，但現在傳出預算沒到位，還面臨中央扣減補助款。

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陳素慧表示，台北市從108學年度開始推動私幼學費補助政策，當時中央就要求一旦北市公共教保服務達七成，私幼補助就應該退場，否則將扣減中央對台北市學前教育經費的補助比率，但因北市幼兒園經營成本高、學雜費也比較高，為了降低公私立幼兒園收費落差，為減輕減輕家長育兒負擔，才會又提高私幼補助金額。

陳素慧說，教育局會持續努力與中央溝通，希望能在不影響中央對台北市的補助款前提下，提高北市私幼學費的補助，也希望議員和相關團體能協助和中央溝通，至於預算編列部分，教育局本來就有編列私幼學費補助的預算項目，如果因提供補助需增加預算金額，將再循程序報議會追加預算。