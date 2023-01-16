神秘「教授」曝光！龍潭大麻農場案第二波　2專業背景男遭拘提

記者張君豪／台北報導

刑事局2022年與桃園市龍潭分局偵破松聯幫中常委、綽號「荔枝」的吳來居涉嫌主持大麻農場，警方收網逮捕8人並當場查扣市價逾6億新台幣大麻活株4219株，大麻成品半成品15.7公斤，8人遭拘提全部收押禁見，刑事局偵三大隊則持續溯源，1月5日持搜索票、拘票分赴雙北、台中拘提大麻農場的種植共犯，逮捕有化工背景的朱男（62歲）、李男（53歲），以及在農業發展公司但任顧問，有深厚植物栽種知識、綽號「教授」的于男（71歲）。

▲朱、于兩人擁有化工、農業專業背景，因指導黑幫種大麻田遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲朱、于兩人擁有化工、農業專業背景，警方出動空拍機俯瞰大麻田蒐證。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，當去年9月破獲這起大麻農場，發現現場各類的植物栽培營養液，肥料齊全，且大多數大麻均以園藝培養盆栽的專業「扦插法」加速培養速度，警方懷疑幕後有高人指點，雖操盤大麻農場的松聯幫主嫌團夥已經送辦，專案小組仍鴨子划水續偵，5日搜索3嫌6個藏匿處所，逮捕朱、于兩名擁有專業化工、農業背景的大麻栽種師，李男則因負責採買種植大麻相關肥料設備，也遭警方拘提。

▲于兩人擁農業專業背景，並長期擔任農業公司顧問，因指導黑幫種大麻田遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，綽號荔枝的吳男從2021年邀請李男籌備大麻農場，並延攬有專業化工背景的朱男、農業專業的于男幫忙規劃，朱男教導主嫌以酸鹼計量測土壤成分，針對大麻生長條件調配適當的化學肥料、培養液，並翻譯英文版的大麻種植書籍，引進加州大麻農場的專業種植技術，導致該處大麻場在短短一年多時間就擴張到4000多株大麻。

▲朱擁有化工專業背景，因指導黑幫種大麻田遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方估計，若4219株大麻完全收成，將可創造超過市值逾6億新台幣的大麻毒品產值，所幸警方在大麻農場收成前將該集團瓦解，警方收網後，有化工、農業背景的朱、于兩人坦承提供專業知識給吳男，助其大麻植栽順利培養，但李男到案後否認所購化肥、設備供施種大麻，辯稱「我以為是種香菇、中藥」，3人訊後依觸犯毒品危害防制條例移送，檢察官複訊後將李男聲押獲准，朱男裁定6萬元交保、于男訊後請回。

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