飆股群組「老師帶你飛」！詐團用正妹照誘投資　警佈線抓5人

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前接獲報案，詐團架設「凱耀」、「富雄」2個假投資APP網站，用正妹照吸引民眾加入LINE「飆股群組」，待被害人獲利像要領款時，便以索取高額保證金或系統操作錯誤為由，要被害人再投錢，警方經半年蒐證，循線逮捕詐團5名成員，依詐欺及洗錢防制法送辦，並追查其他詐欺共犯。

▲警方循線逮捕5人，起獲贓款及作案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，詐騙集團以正妹照片誘騙被害人加入LINE群組，再對被害人噓寒問暖展開溫柔關懷，再以「領取飆股」、「老師帶牌」製造獲利假象，誘騙被害人至假投資網站「凱耀」、「富雄」註冊成為會員，並不斷入金投資，等到被害人要出金領取獲利時，以需繳納額外保證費用或是系統操作錯誤等理由不斷推拖，被害人最後才知受騙報警。

▼詐騙集團用正妹照片誘騙民眾投資 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑大獲報後，經半年積極跟監蒐證追查，報請臺灣桃園地方檢察署、臺中地方檢察署指揮，陸續前往桃園市、臺中市等地，逮捕33歲王姓犯嫌等5人到案，起獲作案用手機、黑莓卡、平板電腦、現金61萬元等證物，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦，並追查其他詐欺共犯。

▼警方起獲贓款及作案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）