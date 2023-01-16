千萬BMW停台灣大道不動！駕駛睡死警破窗　辯打牌太累真相曝光

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

今（16）日上午在台中車流量龐大的台灣大道上，路中間竟有一輛顯眼的水藍色BMW i8未熄火停住不動，員警到場敲車窗叫了半個多小時，車上男駕駛完全沒有動靜，擔心他是因發生意外，請來消防救護人員協助破窗救護，男子才睡眼惺忪的起床，原先他供稱是因為前一晚「通宵打麻將」太累，但員警隨即在車內發現毒品咖啡包，也將這名誇張駕駛依法移送偵辦。

▲26歲男子將千萬BMW停在台灣大道上就呼呼大睡，1個多小時才睡眼惺忪地清醒。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）



農曆春節將近，台中警方加強金融機構的守望勤務，16日上午10點多在台灣大道上的銀行值勤時，剛好在大門口前發現一輛新車要價千萬的BMW i8進口跑車，就這麼停在馬路中間一動也不動，其他車輛還要小心翼翼繞過它前進。

員警上前發現，車輛沒有熄火，26歲張姓男駕駛就躺在駕駛座上呼呼大睡，且不管怎麼叫就是不為所動，員警擔心駕駛身體不適，趕緊通報消防隊到場，協助擊破副駕車窗救護，成功接觸到男子後他才一臉迷糊的醒來，警方詢問他怎麼會在路中間熟睡了一個多小時，他表示自己身體沒有怎樣，經酒測也無飲酒情事，就只是因為前一晚打麻將太累了。

但眼尖員警隨後就在BMW車上查獲第二級毒品咖啡包2包(8.28公克)，及第三級毒品K他命1罐(7.04公克)，全案依違反毒品危害防條例罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

▲千萬BMW停在台灣大道上，叫醒駕駛後從車內搜出毒品咖啡包與k毒。