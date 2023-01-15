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5個月年終獎金入帳了！　他一看備註欄「這3字」跌到谷底：怎麼辦

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

辛苦工作一整年，許多人最期待的就是在年前領到大包年終獎金。近日一名女網友分享，年終獎金終於入帳了，領到了不少錢，讓她覺得很開心。文章曝光後掀起不少討論，有網友就在底下分享自己領到5個月的年終，原本覺得很開心，但發現後方備註3個字，讓他瞬間跌到谷底。

原PO以「年終獎金入帳了」為題在Dcard發文表示，工作1年就在等這一天，總共領到了7萬7000元的年終獎金，讓她覺得很開心，也好奇發問「大家年終領多少？」

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文章曝光後，不少人分享「大約550k，換算個人月薪約10個月」、「努力來的，900K」、「3個月新人，10k」、「行政人員，205K」、「122k，辛苦一年的肝了」、「剛進台塑一年，今年11W多」、「診所99k，本來以為很多了，人外有人」、「4個月新人，年終加部門獎金領了大概8萬，已心存感激」、「加考績11萬而已」、「永遠只有1.5個月，好羨慕其他職業的大家，年終出爐都像開驚喜包」、「行政1.5個月…看完這串先去旁邊哭了」、「6個月底薪外加分紅，大概750K」。

但也有一名網友表示，看了一下戶頭，發現公司給了5個月的年終獎金，結果仔細一看備註欄，才發現後方竟寫著「資遣費」3個字，讓他不知道該怎麼辦。不少人看到後紛紛安慰，「還有失業補助可以領」、「光是有資遣費贏過超多人」、「公司都沒事前溝通，你做多久了？可以去申訴，或是直接錢拿著再去找工作，有資遣有補助」。

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