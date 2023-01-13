澎湖姑婆嶼開放採紫菜　收購價超過400元...300村民挖黑金賺紅包

記者/陳洋報導

一年一度的澎湖姑婆嶼採紫菜又來了，今年因為天候不適，紫菜生長量比去年差，每台斤收購價會超過去年的400元，近300位赤崁民眾搭船登上姑婆嶼賣力彎腰採紫菜，每個人都笑嘻嘻的賺了點小外快。

▲澎湖姑婆嶼紫菜開採，大約300村民登島賺年終 。（圖／記者陳洋攝）



姑婆嶼是澎湖白沙鄉的一座專產紫菜的小離島，在當地的赤崁村廟宇龍德宮取得漁業權後，每年只開放當地民眾登島採取，要登島採紫菜必須每人繳交1000塊，然後一起出發一起回程。

▲民眾用專用手套專心採收紫菜 。（圖／記者陳洋攝）

而採紫菜可不是只有彎腰徒手抓這麼簡單，經驗豐富的民眾，還會利用漁網自行製作手套和草鞋，增加手部磨擦力道，可以抓更多紫菜，同時確保不會滑倒。熟門熟路的民眾就說蠻好採的，但也有頭次參加的年輕人說，因為工具的關係，感覺不太好採。

新鮮紫菜採取後，才剛回程，已經有水產加工業者等在碼頭收購，可見紫菜有多搶手，今年紫菜每斤收購價會高於去年的400元，但業者說今年大家都不太願意賣，每人大概只採收了五、六台斤左右，自己家裡吃都不夠了，澎湖紫菜的價格也會越來越高。

▲收購業者一早就來等著要收購村民採收回來的新鮮紫菜 。（圖／記者陳洋攝）

紫菜因為顏色黝黑，在澎湖又稱做黑金，長年以來一直是赤崁村民賺外快的來源，也是澎湖常見菜餚，今年因為量少紫菜生長差，讓每斤價格較去年貴50塊左右，但村民還是開心的賺了筆過年前的小紅包。