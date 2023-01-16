台中姊妹花遭撞「1死1重傷」　胞兄哀痛：都快到家了…

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市東區昨(15日)晚間7時許發生死亡車禍，47歲劉姓男子為躲避警察攔查，高速闖紅燈逆向，結果撞上2台機車，釀成2死1傷。其中連姓姊妹倆的哥哥表示，她們只是出門購物，快到家門口了卻突然發生憾事。

▲連姓姊妹昨夜遭闖紅燈的男子撞飛，釀成1死1重傷，哥哥表示當時2人已經快到家了。（圖／民眾提供）



回顧此案，15日晚間7時許劉男駕車在東區建成路附近遇上警方攔查，逆向駛離現場，結果在約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍，疑似闖紅燈撞上分別撞上一對連姓姊妹(39歲、38歲)、葉姓男騎士(66歲)，其中葉男當場死亡，連姓妹妹經搶救後也不治。

▲肇事男子為了躲避警方攔查，高速逆向闖紅燈，結果出事。（圖／記者許權毅攝）



稍早連姓姊妹的哥哥抵達警局做完筆錄，哀戚表示當時姊妹倆僅是出門逛街購物，都已經快到家了，卻突然發生車禍，對於詳細內容不願再多說。

此外，死者葉男目前已退休，未與家人同住，家人也不清楚他外出去哪，但警方根據騎車路線研判，應是外出結束正騎車返家。

第三分局警方表示，劉嫌過往有多次酒駕紀錄，去年10月才剛因酒駕服刑期滿，疑似怕被關心虛落跑，但昨晚經抽血檢驗，劉嫌並無酒駕，因駕照被吊扣為無照。

▼劉男撞死人後肇逃躲友人家，3小時後落網。（圖／記者許權毅翻攝）

