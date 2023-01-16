台光電子火警　員工防塵衣未脫驚逃！惡臭擴散爆民怨

▲台光電子材料公司深夜火警。（圖／桃園市消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音工業區台光電子材料工廠昨晚火警，市議員吳進昌在臉書貼文起火點疑為1樓作業區，不明液體儲存槽自燃爆炸所致；但消防局指出，僅燃燒機台、管線，沒有儲槽爆炸情形，由於現場存放危險物品(丙酮、丁酮)，員工連防塵衣未脫就驚險逃出，所幸無人員受傷受困；惡臭濃煙則對外擴散，令下風處居民聞之欲嘔抱怨不已，大火在燃燒10.5小時後，於清晨7時45分撲滅，損失及起火原因正調查中。

▲濃煙外竄燃燒10.5小時才撲滅。（圖／桃園市消防局提供）

股票上市的台光電子材料公司為印刷電路板製造業，提供全球產業所需的先進基礎電子材料專業製造廠商，所生產綠色基板出貨面積及金額佔世界第一；15日21時45分在觀音區大同一路的3樓鐵皮廠房傳出火警，市議員吳進昌在臉書貼文起火點疑為1樓作業區不明液體儲存槽自燃爆炸所致，但消防局指出，僅燃燒機台沒有儲槽爆炸情形。由於現場存放易燃的丙酮、丁酮等溶劑，火勢順勢燃燒1樓機台及管線，廠內員工防塵衣未脫即驚險逃生，所幸無人員受傷受困。

▲廠內員工防塵衣未脫即驚險逃生。（圖／民眾提供）

由於現場儲有溶劑及危險物品，消防局出動各式車輛34輛98名人員前往灌救，火勢在今日零時許控制，直到清晨7時45分才撲滅，目前仍在殘火處理中，但大火燃燒溶劑及化學品惡臭則對外飄散，造成下風處居民聞之欲嘔，紛紛在社群中抱怨，有民代建議先離開惡臭住居處，等惡臭散後再返家。