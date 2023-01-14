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大陸 大陸焦點 特派現場

中國首度通報！　在院染疫「死亡人數」曝光

▲▼中國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲中國首度通報在院COVID-19感染死亡人數。（圖／路透）

文／中央社

中國國家衛健委官員今天通報，2022年12月8日至2023年1月12日，中國大陸醫療機構累計發生在院COVID-19感染相關死亡病例5萬9938例。

官員說，5萬9938例死亡病例當中，COVID-19感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併COVID-19感染死亡病例5萬4435例。

中國國務院聯防聯控機制14日下午就重點人群健康保障有關情況舉行新聞發布會，中國國家衛生健康委員會醫政司司長焦雅輝在答覆記者提問時作以上通報。

中國去年12月全面鬆綁防疫，疫情如海嘯式爆發，世界衛生組織數度指中方疫情數據失真、低報死亡人數後，中國今天終於公布運用新平台統計出的染疫死亡數據。

焦雅輝表示，為了提高醫療機構報告效率，國家衛健委組織開發了「醫療機構死亡病例信息報告平台」，於2022年12月31日投入使用。醫療機構自2022年12月31日起，每日報告前一日COVID-19感染相關死亡病例情況，沒有死亡病例的實行零報告。

她說，國家衛健委另外要求醫療機構將2022年12月8日至12月29日期間感染相關死亡病例進行了統一收集、匯總和上報。由於數據訊息量比較大，為了更加科學、客觀、實事求是地反映中國COVID-19感染導致的死亡情況，本著對人民群眾負責的態度，國家衛健委組織專家對死亡病例進行了系統分析，因此耗時比較長。

▲▼ 鄭州疫情,河南疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲中國去年12月全面鬆綁防疫。（圖／視覺中國）

焦雅輝通報，透過分析顯示，2022年12月8日至2023年1月12日，全國醫療機構累計發生在院COVID-19感染相關死亡病例5萬9938例，其中COVID-19感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併COVID-19感染死亡病例5萬4435例。

她說，死亡病例平均年齡80.3歲，65歲及以上約占90.1%，其中80歲及以上約占56.5%，死亡病例中90%以上合併有基礎疾病，主要合併疾病為心血管疾病、晚期腫瘤、腦血管疾病、呼吸系統疾病、代謝性疾病、腎功能不全。由於冬季本身是老年人呼吸系統疾病高發和心腦血管疾病加重季節，近期與COVID-19感染相疊加，因此老年人的病亡人數比較多。

中國國家衛健委今天發布醫療機構上報的染疫死亡數據，至少比先前衛生當局通報的每日疫情最新數據的可信度來得高；中國疾控中心9日最後一次通報是全國累計死亡5272例。

不過，5萬9938例與國際估算至少超過100萬人染疫死亡仍相去甚遠。主要是中國官方採取更嚴格的認定標準。

焦雅輝今天說，自2020年以來，中國始終堅持將COVID-19核酸陽性的死亡病例判定為感染相關死亡病例。該標準與世界衛生組織以及其他主要國家的判定標準基本一致。

她重申，中國對COVID-19感染相關死亡病例歸因分析分為兩類：一類是COVID-19感染導致呼吸功能衰竭死亡，另一類是基礎疾病合併COVID-19感染死亡。

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