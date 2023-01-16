市府外親小三全被拍　高虹安處長「哇啊」尷尬回應了

▲2023年1月15日15：51， 謝泊泓停好車，與林宜萱步行至官舍旁的巨城購物中心逛街，林還親暱攬著謝的手。



圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲愛將、甫獲新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓爆出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的人妻黨工林宜萱。

▼2023年01月11日08：41， 本刊直擊，柯文哲愛將、高虹安任命的竹市行政處長謝泊泓爆婚外情，在走去竹市府前，當街與民眾黨人妻黨工林宜萱熱吻。



本刊15日去電謝泊泓，詢問他婚外情一事，謝第一時間只多次訝異驚呼「哇啊」「哇啊」。

▼2023年1月15日15：48，一起在官舍過夜、待了13小時後，謝泊泓開同輛車載著林宜萱出官舍。



記者接著提示本刊直擊他與林當街牽手、親吻，且帶回官舍過夜的畫面，並要他代為轉達林宜萱，盼取得2人回應，但謝只稱「這個很麻煩欸」「這個有點尷尬」，並希望給他與林時間思考後，再回電回應，不過，至截稿前，謝與林皆未再回應。



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