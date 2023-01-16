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500元也有假鈔！3步驟辨真偽　4組假序號公開拿到先看末6碼

商家收到500元假鈔。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO收到的500元假鈔序號與目前已知的不一樣。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃翊婷／綜合報導

千元假鈔流竄全台，就連100元、500元面額的鈔票也傳出災情。有熱心網友分享可以從3個地方快速辨別是否收到假鈔，分別為外框像拓印、竹印直接浮在上面，以及「500」字體是用螢光筆寫的。也有其他網友整理出近期被查獲的假鈔序號，拿到鈔票可以先檢查末6碼序號，以免受害，100元為880VJ、500元為080VA、1000元為268XD、2000元為370UH。

▲北港出現百元假鈔在不知情的民眾手上流竄，呼籲商家收錢時多看兩眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲100元假鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一名網友在網路論壇「Dcard」PO文提醒，最近上班收到一張500元的假鈔，因此想和大家分享真假鈔的差異，首先是假鈔的外框像是拓印上去的，彷彿有一層螢光粉將「500字體」塗過去；第二是正上方的區塊，真鈔要反光才會看到類似竹印的圖案，假鈔則是直接浮在上面；第三是右側下方，真鈔的500元字體同樣要反光才能看到，假鈔卻是用螢光筆寫的。

文章公開之後掀起網友熱議，還有其他人分享更快速辨別真假鈔的方式，就是把鈔票右下的部分往內摺，右下方那條深色的粗線會浮現出面額數字，100元、200元、500元、1000元、2000元都可以這樣辨別，簡單又快速。

▲▼高雄警逮槍毒通緝犯！家中竟藏大批「XD千元假鈔」將追背後來源。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲1000元假鈔的序號為HR484268XD。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於近期有不少業者上網PO文抱怨收到假鈔，警方與熱心網友整理出4組假鈔序號，分別為100元的CQ281880VJ、500元的DR663080VA、1000元的HR484268XD、2000元的GM580370UH，民眾收到鈔票時可以先快速看一下序號的末6碼，若與上述序號相同再往前檢查，多花一點時間留意，以免造成損失。

關於分辨假鈔問題，央行表示，新台幣防偽功能良好，截至目前為止，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，即可辨識真偽。

▼央行分享3招快速辨別真假鈔的方式。（圖／央行提供）

▲▼真偽鈔分辨。（圖／央行提供）

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