雲林外送員、運將慘被騙　持有60張XD千元偽鈔...2嫌收押

▲年關將近偽鈔猖獗，雲林檢警偵破「HR484268XD」偽鈔集團，逮2嫌聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林自上個月起，發生多處鄉鎮出現假鈔在市面流竄，傳出有加油站、外送員、攤商及檳榔攤收到面額「千元假鈔」購物，其中加油站收到的為「MX143303ES」，外送員與檳榔攤則是「HR484268XD」，受騙的外送員將假鈔拍下後上傳社團臉書才讓此事曝光，接續彰化、桃園等多縣市亦陸續傳出有人受騙。

經警檢調查發現，黃男（31歲）除自行至便利商店等處行使千元偽鈔外，並兩次提供大量偽鈔予張男行使，而後張男（35歲）再持千元偽鈔向不知情之foodpanda外送員、計程車司機等被害人付款，被害人收到偽鈔時，除被詐取餐點、飲料等財物外，另因給付找零之金錢而蒙受第二層損失。

▲警方於雲林虎尾鎮、麥寮鄉及屏東縣、高雄市等處執行拘提、搜索，先拘提行使偽鈔之張男，並循線查得其上游黃男，共計扣得千元偽鈔60張及行動電話等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署主任檢察官吳文城說明，經警方執行拘提、搜索、訊問等蒐證行為後，檢察官複訊認張男涉犯刑法第196條第1項之行使偽造紙幣、第339條第1項之詐欺取財等罪嫌疑重大，黃男則涉犯刑法第196條第1項之收集、交付偽造紙幣、第339條第1項之詐欺取財等罪嫌疑重大，兩人均有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押獲准。

▲警方於雲林虎尾鎮、麥寮鄉及屏東縣、高雄市等處執行拘提、搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳文城強調，偽鈔流通將導致經濟問題與貨幣信用受損，雲林地檢署已成立專案小組朔源追查偽鈔集團，嚴查厲辦。檢察長張春暉也特別呼籲，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。

▲警方於雲林虎尾鎮、麥寮鄉及屏東縣、高雄市等處執行拘提、搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

