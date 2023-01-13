「XD」偽鈔來源曝！19歲工人網路450元買90張　找8屁孩夜市洗錢

記者唐詠絮／彰化報導

假千元鈔流竄全台，出現在菜市場攤商、店家、加油站、外送員全都收到，桃園、雲林、彰化等地全都淪陷。彰化縣夜市、檳榔攤及超商等則有不少年輕人假借玩遊戲，拿著假千元鈔向業者找零，業者損失慘重，彰化刑大在台中工地逮捕以19歲為首的羅姓主嫌及其他未成年少年等9人，據悉犯嫌是在購物網站，以每張5元代價，買了90張偽造的千元鈔，而9萬元假鈔已全部花光。

▲彰化刑大逮到偽鈔9人幫。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

彰化縣警察局於去年底接獲報案，有一群年輕人流竄在各大夜市、檳榔攤及超商，專挑很忙碌，沒時間驗鈔的攤販或商家下手，使用玩具千元大鈔以假亂真，佯裝向商家購買東西或玩遊戲，找錢換取真鈔牟利，清查後發現於本縣共有8處商家受害，且收到的玩具偽鈔序號編碼均為「HR484268XD」。

據悉，這些假偽鈔有2版本，最大的不同是在鈔票正面最底下中央有一小排字「中央印製廠」、「魔術印製廠」，犯嫌平時在台中打工的19羅姓工人，在網路以每張千元鈔5元的代價，買了假鈔後，找8名尚在就讀國中、高中的學弟妹，一起到夜市、檳榔攤及超商將錢換取零鈔。

刑事警察大隊偵四隊與彰化、員林、北斗、溪湖等分局及台中市政府警察局刑事警察大隊迅速組成專案小組，調閱監視器確認嫌犯身分後並報請彰化地方檢察署指揮偵辦，於1月10日、11日執行搜索並拘提及通知集團成員共9名到案，查扣犯案手機、犯案當日穿著之衣服、安全帽及玩具偽鈔等證物，全案依刑法詐欺罪及行使偽造貨幣等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦及彰化地方法院審理。

經警方調查，該批玩具偽鈔係集團成員於網路上所購得，犯案時多人同時向商家消費找錢，利用一時人數眾多使商家無法即時驗鈔察覺，成功犯案得逞，待商家打烊清點時才發現受騙。

年關將近，警方呼籲商家及民眾務必多留意偽鈔辨識，收到千元大鈔時多花點時間檢查。本案查扣之偽鈔在中央銀行字樣旁印有玩具鈔票的小紅印，除材質粗糙，條狀箔膜也無光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感序，只要透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則就可辨別真偽。另外，警方也呼籲民眾切勿購買玩具假鈔使用，以免觸法。