　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

騰訊內部貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

▲▼騰訊。（圖／路透社）

▲騰訊出手整治內部貪腐問題。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸科技巨擘騰訊近日傳出人事變動，主席兼CEO馬化騰去年12月15日才說「內部貪腐問題怵目驚心」，留給某些業務的時間不多了，今年1月10日一封向全員工發送的內部電郵就寫明，共有48人因涉貪觸犯底線，其中不乏副總經理等中層級的幹部。

綜合陸媒消息，騰訊在電郵中通報近期反貪腐情況，不包括此前已通報的案件，新增共48人因涉嫌職務侵占、非法挪用資金、商業賄賂等違法行為或內部管理不當等問題，觸犯了「騰訊高壓線」，因此受罰。其中有基層員工，也有多名組長，甚至還有業務部門副總經理等。

騰訊內部人士向IT之家透露，相關郵件是定期陽光通報，與馬化騰所說的「內部貪腐」無關，不過比對過往通報，這次通報懲治人員是歷次以來最多。

馬化騰於去年12月的內部大會上表示，騰訊今年提升內審內控的力度，結果查出大量內部貪腐問題，還牽扯到部分中層級的幹部，「我看完後才知道，為什麼我們很多業務做不起來，那當然做不起來了，這麼多漏洞在被掏，不可能起得來。」

馬化騰表示騰訊今年強調降本增效，所以查得比較多，「其實很多問題都存在，只是沒查那麼嚴格。」他說內部貪腐問題「真的是怵目驚心」，原來許多業務表現低迷並非主管問題，也非業務本身問題，而是業務被貪腐掏空了。

ET快訊
也是斐陶斐！高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能
尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼　他PO網取暖：台啤還常
戶外辦桌a！356桌尾牙流水席還分上下層　現場照曝光超壯觀
高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還回官舍過夜
3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流
日本研議室內無需戴口罩　共同社：可望春季實施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

騰訊內部貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

離婚女帶5孩子「嫁重逢初戀」：想替他再生1個　家暴前夫竟鬧上門

商機無限　投資上海這些產業大有潛力

陸女「車站內抽菸」狂嗆警　被抓「急改喊救命」但大家都在鼓掌

陸學者稱「80%大學生想生兩孩」　完全不想生的「只佔4％」

陸公布「在院死亡」5.9萬例　胡錫進：應視為「客觀的努力」

陸車廠創辦人拍片舉報縣委書記！逼迫「業績灌水210億」美化政績

奔3女相親又失敗　媽咆哮半小時斥「妳有多美啊」：30了還擺架子

陸多省市GDP增速未達標　海南今年要拚9.5%成長

香港高鐵停駛3年　今恢復營運「須持48小時陰性報告」

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

兒子剛睡醒看到媽敷面膜　嚇到嘴嘴都掉了：妳誰？

騰訊內部貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

離婚女帶5孩子「嫁重逢初戀」：想替他再生1個　家暴前夫竟鬧上門

商機無限　投資上海這些產業大有潛力

陸女「車站內抽菸」狂嗆警　被抓「急改喊救命」但大家都在鼓掌

陸學者稱「80%大學生想生兩孩」　完全不想生的「只佔4％」

陸公布「在院死亡」5.9萬例　胡錫進：應視為「客觀的努力」

陸車廠創辦人拍片舉報縣委書記！逼迫「業績灌水210億」美化政績

奔3女相親又失敗　媽咆哮半小時斥「妳有多美啊」：30了還擺架子

陸多省市GDP增速未達標　海南今年要拚9.5%成長

香港高鐵停駛3年　今恢復營運「須持48小時陰性報告」

已婚模特兒變「高虹安處長小三」　她這幕鄉民狂敲碗

牙買加破獲1.5噸古柯鹼創紀錄！　估市價飆破24億元

汪小菲認愛2個月爆情變！張穎穎痛哭「為什麼要我承受」　張蘭開罵了

也是斐陶斐！高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

德魯里痛批貨櫃船公司削減運力力度太小　以價格競爭保持運量

謝志堅看今年貨櫃船運市場由衰轉為正常　如倒吃甘蔗但不是很甜

唐綺陽運勢／水逆掰掰！射手「可找出真命天子」雙魚職場桃花超搶手

騰訊內部貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還回官舍過夜

論文案躺槍！吳欣岱控遭他外貌羞辱　鄭家純聲援一句話嗆爆

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

大陸熱門新聞

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

女帶5孩嫁重逢初戀　前夫竟鬧上門

奔3女相親又失敗　媽咆哮半小時斥：妳有多美啊

新娘結婚不收聘金　倒貼940萬嫁妝網看傻

投資上海這些產業商機無限

陸女車站內抽菸　被警抓走「大家都鼓掌」

傳產公司砸上百萬美元　送員工30克黃金

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

秦始皇兵馬俑　考古發現新突破

網美高鐵脫衣幾乎全裸　巨乳美臀全露出

副市長啪啪啪正妹女官員　下場慘了

騰訊貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

女顧客進門慘摔　櫃台小姐最強救場被讚爆

更多熱門

相關新聞

騰訊公開「未成年玩家限玩日曆」

騰訊公開「未成年玩家限玩日曆」

隨著農曆假期即將到來，騰訊近日公開了 2023 年寒假暨春節假期前後未成年人遊戲限玩日曆，針對未成年玩家制定假期期間可遊玩遊戲的時間範圍，前前後後加起來，未成年玩家在春節假期之內總共可玩將近 14 小時的遊戲。

晚間8時至9時！ 騰訊公布「寒假＋春節」未成年玩家遊戲時間：14小時

晚間8時至9時！ 騰訊公布「寒假＋春節」未成年玩家遊戲時間：14小時

陸前工信部長肖亞慶受賄 認錯繳清非法所得「降8級」強制退休

陸前工信部長肖亞慶受賄 認錯繳清非法所得「降8級」強制退休

歐洲議會爆弊案　卡達收賄4800萬

歐洲議會爆弊案　卡達收賄4800萬

廣東前公安廳長李春生主動投案 曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

廣東前公安廳長李春生主動投案 曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

關鍵字：

騰訊貪腐

讀者迴響

熱門新聞

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

《大學生》逸歡懷孕8週「寶寶離開了」

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

好市多2分店有新規定！「一堆人在掃發票」

韓上映《灌籃高手》主角不叫櫻木花道　「全翻成韓文名」網讚超神

家裡最髒的地方不是廁所！　抹布2天沒洗「暴長6億細菌」

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

即／台中轎車撞擊2機車　1人失去呼吸心跳

更多

最夯影音

更多
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！
李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面