騰訊內部貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

▲騰訊出手整治內部貪腐問題。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸科技巨擘騰訊近日傳出人事變動，主席兼CEO馬化騰去年12月15日才說「內部貪腐問題怵目驚心」，留給某些業務的時間不多了，今年1月10日一封向全員工發送的內部電郵就寫明，共有48人因涉貪觸犯底線，其中不乏副總經理等中層級的幹部。

綜合陸媒消息，騰訊在電郵中通報近期反貪腐情況，不包括此前已通報的案件，新增共48人因涉嫌職務侵占、非法挪用資金、商業賄賂等違法行為或內部管理不當等問題，觸犯了「騰訊高壓線」，因此受罰。其中有基層員工，也有多名組長，甚至還有業務部門副總經理等。

騰訊內部人士向IT之家透露，相關郵件是定期陽光通報，與馬化騰所說的「內部貪腐」無關，不過比對過往通報，這次通報懲治人員是歷次以來最多。

馬化騰於去年12月的內部大會上表示，騰訊今年提升內審內控的力度，結果查出大量內部貪腐問題，還牽扯到部分中層級的幹部，「我看完後才知道，為什麼我們很多業務做不起來，那當然做不起來了，這麼多漏洞在被掏，不可能起得來。」

馬化騰表示騰訊今年強調降本增效，所以查得比較多，「其實很多問題都存在，只是沒查那麼嚴格。」他說內部貪腐問題「真的是怵目驚心」，原來許多業務表現低迷並非主管問題，也非業務本身問題，而是業務被貪腐掏空了。