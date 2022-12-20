陸前工信部長肖亞慶受賄　認錯繳清非法所得「降8級」強制退休

▲大陸前工業和信息化部長肖亞慶。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸前工信部長肖亞慶7月28日在任內涉貪被查，落馬近5個月後，大陸中紀委國監委昨（19）日公布調查結果。調查結果顯示，肖亞慶接受可能影響公正執行公務的宴請和違規收受他人大額錢款。不過，肖亞慶在短時間內認錯悔過，並全額退繳違紀違法所得，最終只被開除黨籍處分，由國家監委將其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。

▲肖亞慶在大陸全國兩會「部長通道」接受媒體採訪。（圖／CFP）

《南方都市報》報導，今（2022）年7月28日，任職工信部「一把手」兩年的肖亞慶，在任上被查。他是今年至今被查唯一來自國家部委的「一把手」；而此次公布對其的黨紀政務處分，他也成為黨（中國共產黨）的二十大之後，首個被處分的「大老虎」。

公開資訊顯示，肖亞慶現年63歲，工學博士學位，為一名「有色金屬」業內專家。他在從政的18年內，從央企中鋁「少帥」一職轉任大陸國務院副秘書長，隨後執掌國務院國資委、國家市場監管總局局長、黨組書記，直至2020年7月底出任工信部黨組書記，次月起書記、部長「一肩扛下」，成為工信部的實權人物。

肖亞慶在大陸國務院任職期間，無論是大陸全國兩會，或是國務院新聞辦舉行的記者會，都能看到他在媒體面前侃侃而談，一方面替民眾釋疑，一方面也為政府政策作出直接的回應和宣傳。

不過，正當肖亞慶仕途如日中天之際，在任內因涉貪直接被查，成為2022年下半年的「首虎」，也是今年至今被查官員中，唯一來自國家部委的「一把手」。

根據大陸中紀委國監委的調查報告顯示，肖亞慶雖確實涉貪，不過他也如實自白認錯，並繳清不法所得，因此，肖亞慶由大陸公務員職級第3級的部級正職被連降8級，成為與鄉級正職相去不遠的「主任科員」，同時，也被要求直接退休，作為最終處分。

